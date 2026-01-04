English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Flat Belly: தட்டையான வயிறு வேணுமா? ‘இந்த’ 7 வெயிட் லாஸ் உடற்பயிற்சிகளை பண்ணுங்க..

Flat Belly Workout : நம்மில் பலருக்கு தட்டையான வயிறு வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும். அதை Possible ஆக்க சில உடற்பயிற்சிகளை இங்கு பார்ப்போம்.

Flat Belly Workout : 2026ஆம் ஆண்டு பிறந்த பின்பு, நாம் அனைவருமே கண்டிப்பாக உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தை வைத்திருப்போம். அதற்கு உதவும் வகையில், சில உடற்பயிற்சி குறிப்புகளை பார்க்க வேண்டும் அல்லவா? இந்த ஆண்டில் உங்களுக்கு தட்டையான வயிறு வேண்டும் என்றால் ‘இந்த’ உடற்பயிற்சிகளை செய்யுங்கள்.
1 /7

உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் அனைவருக்குமே, தட்டையான வயிறு வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கும். இதற்கு நாம் உடல் எடை குறைப்பதோடு சேர்த்து, வயிற்றுக்கான சில உடற்பயிற்சிகளையும் செய்ய வேண்டியது அவசியம் ஆகும். அவை என்னென்ன உடற்பயிற்சிகள் என்பதை, இங்கு பார்ப்போம்.

2 /7

இந்த உடற்பயிற்சி, உங்கள் உடலின் மையப்பகுதி எனக்கூறப்படும் "Core”ஐ வலுப்படுத்த உதவும். இதனால் ஃபேட் பர்னிங் நடக்கும். இதை செய்ய, முதலில் உங்கள் கைகளால் மேல் உடலை பேலன்ஸ் செய்து, கீழ் உடலை கால் நுணியால் பேலன்ஸ் செய்ய வேண்டும். இதனை ஒவ்வொரு நிமிடமாக கணக்கிட்ட 7 முறை ரெஸ்ட் எடுத்து செய்யலாம். 

3 /7

ஸ்குவாட்ஸ் உடற்பயிற்சிகள், உங்கள் தொடை மற்றும் வயிறு தசைகளை குறைக்க உதவும். இதனை ஒரு நாளைக்கு 90 முறை செய்யலாம். இதனால், உங்களுக்கு எடையும் குறையும்.

4 /7

வழக்கமான, சிம்பிளான யோகாசனங்களை செய்து, உங்கள் உடலின் தசைகளுக்கு தினமும் பயிற்சி கொடுக்கலாம். மலாசனா, விபரீத காரணி உள்ளிட்டவை சிம்பிளான ஆசனங்களுள் ஒன்றாகும். இவற்றை 15 நிமிடங்கள் செய்யலாம்.

5 /7

இந்த வர்க் அவுட்டை காலையில் செய்யலாம். இதை செய்வதால் உங்கள் தோள்பட்டை மற்றும் கைகள் வலுபெறும். தொப்பையும் குறையும். இதனை, 70 முறை செய்யலாம்.

6 /7

இந்த உடற்பயிற்சியை, 70 முறை செய்ய வேண்டும். இதை செய்ய முதலில் நேராக நின்று பின்னர் பின்னங்காலை மடக்கி, முன்னங்காலல் முட்டி போட வேண்டும். இப்படியே மாற்றி மாற்றி ஒவ்வொரு காலிலும் செய்ய வேண்டும்

7 /7

இதுதான் கடைசி உடற்பயிற்சியாகும். இதை செய்ய, முதலில் கைகள் மற்றும் கால் முட்டியால் நிற்க வேண்டும். பின்பு, ஒரு இடது கையை தூக்கும் போது வலது காலையும் வலது காலை தூக்கும் போது இடது காலையும் தூக்க வேண்டும். இதனை இப்படியே 3 நிமிடங்களுக்கு செய்ய வேண்டும்.   (பொருப்பு துறப்பு : இந்த கட்டுரையில் இருக்கும் தகவல்கள் யாவும் பொதுவான தளங்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை ஆகும். இதற்கு ZEE TAMIL NEWS பொறுப்பேற்காது)

