தியேட்டரில் 'டல்' அடித்த Diesel: ஓடிடியில் கலர் ஆகுமா? ரிலீஸ் தேதி வெளியீடு

திரையரங்குகளில் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்ற 'டீசல்' திரைப்படம் தற்போது ஓடிடி (OTT) தளத்தில் வெளியாவதற்கான அதிகாரபூர்வமான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
சண்முகம் முத்துசாமி இயக்கத்தில் ஹரிஷ் கல்யாண் மற்றும் அதுல்யா ரவி நடிப்பில் உருவான 'டீசல்' திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியானது. இந்த படத்தில் வினய், சாய் குமார், அனன்யா, கருணாஸ், போஸ் வெங்கட், ரமேஷ் திலக், காளி வெங்கட், விவேக் பிரசன்னா உள்ளிட்ட ஏராளமான நட்சத்திரங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.  

'டீசல்' என்ற வித்தியாசமான தலைப்பு படத்தின் கதை எண்ணெய் வளம் அல்லது ஊழல் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பை ரசிகர்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியது. ஆனால், படம் வெளியான பிறகு, இதன் கதைக்களம் எண்ணெய் திருட்டு சார்ந்த பல்வேறு குழப்பங்களுடன் நகர்ந்ததாகவும், படத்தில் நடித்திருந்த பல திறமையான நடிகர்களுக்குக் கூட வலுவான கதாபாத்திரங்கள் கொடுக்கப்படவில்லை என்றும் விமர்சனங்கள் எழுந்தன.

ஏற்கனவே ஹரிஷ் கல்யாண் நடிப்பில் வெளியான 'ரப்பர் பந்து' திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றிருந்த நிலையில், 'டீசல்' அந்த எதிர்பார்ப்பைப் பூர்த்தி செய்யவில்லை. மேலும், தீபாவளிக்கு 'டீசல்' உடன் வெளியான பிரதீப் ரங்கநாதனின் 'டியூட்' மற்றும் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடித்த 'பைசா' போன்ற திரைப்படங்கள் மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பையும், வசூலையும் பெற்றதால், 'டீசல்' திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை.

'டீசல்' திரைப்படம் வருகின்ற நவம்பர் 21-ஆம் தேதி அன்று சன் நெக்ஸ்ட் (Sun NXT) மற்றும் ஆஹா (Aha) ஆகிய ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகிறது.

தியேட்டரில் சறுக்கலை சந்தித்த 'டீசல்', தற்போது ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வெற்றி பெறுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

Harish Kalyan Diesel Diesel OTT Sun Nxt OTT

