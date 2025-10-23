English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அடுத்த 41 நாட்கள் குரு அதிசார பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி

அடுத்த 41 நாட்கள் குரு அதிசார பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி

Jupiter Athisara Transit In Cancer: இந்த வருடம் தீபாவளி பண்டிகை கடந்த அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட்டது. அதற்கு ஒரு நாள் முன்னதாக அதாவது அக்டோபர் 19 ஆம் தேதி, குரு கடக ராசிக்குள் நுழைந்தார். குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி நான்கு ராசிகளுக்கு மிகுந்த நன்மைகளையும், டபுள் ஜாக்பாட் மற்றும் அனைத்திலும் வெற்றியை தரும்.

அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி குரு பகவான் மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்கு அதிசார பெயர்ச்சி அடைந்தார் குரு. இந்த அதிசார பெயர்ச்சி கடக ராசியில் உச்ச பலம் பெற்று சுமார் 46 நாட்கள் பெயர்ச்சி அடைந்து, டிசம்பர் 3, 2025 அன்று மிதுன ராசிக்குத் திரும்புவார்.
இந்த வருடம் தீபாவளி அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட்டது. தீபாவளிக்கு ஒரு நாள் முன்பு, அக்டோபர் 19 ஆம் தேதி இரவு, குரு அதிசார நிலையில் கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைந்தது. இதனிடையே குரு நவம்பர் 11 ஆம் தேதி வரை இந்த ராசியில் வக்ர நிலையில் இருந்து பின்னர் டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி மீண்டும் மிதுன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். வக்ர நிலையில் பயணம் செய்யும் குரு, அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் நுழைவது பல ராசிகளுக்கு நன்மைகளை உருவாக்கும்.

மேஷம்: வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு அற்புதமான நேரம் தொடங்குகிறது. வேலையில் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை பெறுவீர்கள், மேலும் உங்கள் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து மரியாதை பெறுவீர்கள். நீங்கள் காத்திருந்த நல்ல தருணம் விரைவில் வர உள்ளது. உங்கள் குடும்பத்தினருடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். ஒரு மத விழா அல்லது சடங்கில் பங்கேற்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடும்.

கடகம்: புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி நல்ல வாய்ப்புகளைத் தரக்கூடும். உடல்நலம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறைவது நிம்மதியைத் தரும். செலவுகளைக் குறைத்து பணத்தைச் சேமிக்க முடியும். உங்கள் வருமான ஆதாரங்களில் இருந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கும். இந்தக் காலகட்டத்தில் நீங்கள் சுறுசுறுப்பாக உணருவீர்கள். நாள்பட்ட நோயிலிருந்து நிரந்தர நிவாரணம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் உள்ள முதியவர்களின் ஆரோக்கியமும் திருப்திகரமாக இருக்கும்.

தனுசு: வியாபாரத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இந்த காலம் நன்மை பயக்கும். குறைந்த முதலீட்டில் அதிக லாபம் ஈட்ட வாய்ப்புகள் உள்ளன. வீடு, வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் செய்யப்படும் கொள்முதல்கள் எதிர்காலத்தில் லாபகரமாக இருக்கும். எதிர்பாராத அல்லது ரகசிய ஆதாரங்கள் மூலம் உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் பெற்றோரின் ஆதரவுடன், ஒரு முக்கியமான முயற்சி வெற்றி பெறும். செலவுகளைக் குறைப்பது மனநிறைவையும் மகிழ்ச்சியையும் தரும்.

மீனம்: புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்க இது ஒரு நல்ல நேரம். லட்சுமி மற்றும் குபேரனின் ஆசிர்வாதத்தால், உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவடையும். வருமானம் அதிகரிப்பதும் செலவுகள் குறைவதும் உங்கள் பட்ஜெட்டை சமப்படுத்தும். பணம் சேமிக்கப்படும். ஒரு பெரிய மனக் குழப்பத்திலிருந்து நீங்கள் நிவாரணம் பெறலாம். குடும்ப சூழ்நிலை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். படிப்பு அல்லது அரசு வேலைகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்களின் கவனம் மேம்படும், வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.

குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

