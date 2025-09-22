கடக ராசியில் 49 நாட்கள் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கும் நல்ல அதிர்ஷ்டம், அனைத்திலும் வெற்றி

Transit of Guru Horoscope Jupiter: சில நாட்களில், குரு கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். இந்தப் பெயர்ச்சியின் போது, குருவின் மங்களகரமான தன்மையும், கடக ராசியின் உணர்ச்சி ஆழமும் சில ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான காலங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும்.
ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்கள் சுப மற்றும் ராஜயோகத்தை உருவாக்க சரியான நேரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகின்றன, இதன் விளைவுகள் மனித வாழ்க்கையிலும் பூமியிலும் தெரியும். செழிப்பு கிரகமான குரு வரும் அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி தனது உச்ச ராசியான கடக ராசியில் நுழையப் போகிறது.
ஜோதிடத்தில் குருவின் கடக ராசிப் பெயர்ச்சி மங்களகரமானதாகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் கருதப்படுகிறது. குரு விரைவில் சந்திரனின் ராசிக்குள் இடம்பெயர்ந்து, அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கும். குரு அக்டோபரில் கடக ராசிக்குள் இடம்பெயர்வார். இந்தப் பெயர்ச்சியின் போது, குருவின் சுபத்துவமும், கடக ராசியின் உணர்ச்சி ஆழமும் ஒரு அழகான கலவையாகக் காணப்படும். எனவே, குருவின் கடக ராசிப் பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரக்கூடும். குரு சந்திரனின் ராசிக்குள் இடம்பெயர்வதால் எந்த ராசிக்காரர்கள் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும் என்பதை பார்ப்போம்.
மிதுனம்: குரு சந்திரனின் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவது மிதுன ராசியினருக்கு நன்மை தரும் பலனாக கருதப்படுகிறது. இந்தப் பெயர்ச்சி நிதி ஆதாயங்களையும் செழிப்பையும் தரும். பலருக்கு புதிய வருமான ஆதாரங்கள் கிடைக்கக்கூடும். தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் அங்கீகாரத்திற்கான வலுவான வாய்ப்பும் கிடைக்கலாம்.
கடகம்: குரு சந்திரனின் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவது கடக ராசியினருக்கு நன்மை பயக்கும். இந்தப் பெயர்ச்சி அமைதி, மகிழ்ச்சி, உணர்ச்சி நிலைத்தன்மை மற்றும் செழிப்பு நிறைந்த நேரத்தைக் கொண்டுவரும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். இழந்த நிதியை நீங்கள் மீட்டெடுக்கலாம். உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நேர்மறையை அனுபவிப்பீர்கள்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்கு குரு சந்திரனின் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவது மிகவும் நன்மை பயக்கும். குடும்பம் மற்றும் வீடு தொடர்பான விஷயங்களில் வளர்ச்சியை நாடுபவர்களுக்கு இந்த நேரம் சிறந்ததாக இருக்கும். சொத்து வாங்குவது, வீட்டைப் புதுப்பிப்பது அல்லது குடும்ப உறவுகளை வலுப்படுத்துவது போன்றவற்றுக்கு இது ஒரு சாதகமான நேரம்.
குரு பெயர்ச்சி தினத்தன்று குரு பகவானுக்கு மஞ்சள் வஸ்திரம் சாத்தி, முல்லைப் பூவால் அர்ச்சனை செய்து, நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடலாம்.
குரு பகவானுக்கு உகந்த மஞ்சள் நிற இனிப்புகள், கொண்டைக்கடலை சுண்டல் போன்றவற்றை நைவேத்தியம் செய்து, அதை ஏழைகளுக்கும், குருமார்களுக்கும் தானம் செய்வது நல்லது.
வியாழக்கிழமைகளில் காலையில் குளித்துவிட்டு, மஞ்சள் நிற ஆடை அணிந்து குரு பகவானை வணங்குவது சிறப்பு. உங்கள் வீட்டு பூஜை அறையில் ஐந்து அகல் விளக்குகளை ஏற்றி வழிபடலாம்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.