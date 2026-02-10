English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 27 நாட்கள் திகார் சிறையில் இருந்த இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்! இவர் நடிகரும் கூட.. யார் தெரியுமா?

27 நாட்கள் திகார் சிறையில் இருந்த இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்! இவர் நடிகரும் கூட.. யார் தெரியுமா?

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஒருவர் 27 நாட்கள் திகார் சிறையில் இருந்துள்ளார். அவர் யார்? அவர் சிறைக்கு சென்ற காரணம் என்ன? என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 
இந்திய அணியின் முக்கிய பந்து வீச்சாளராக வளம் வந்தவர் ஸ்ரீசாந்த். இவர் இந்திய அணிக்காக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 2005ஆம் ஆண்டு முதல் 2011ஆம் ஆண்டு வரை பயணித்துள்ளார்.  

ஐபிஎல்லில் பஞ்சாப், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்காக விளையாடி உள்ளார். இந்த நிலையில்தான் 2013ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல்லில் ஸ்பாட் ஃபிக்சிங்கில் ஈடுபட்டதாக கூறி கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.   

கிட்டத்தட்ட 27 நாட்கள் டெல்லியில் இருக்கும் திகார் சிறையில் இருந்தார். இது அவரது மொத்த வாழ்க்கையையும் புரட்டிப்போட்டது. இச்சம்பவம் அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை மிகவும் பாதித்தது. இதையெல்லாம் கடந்த ஸ்ரீசாந்த், அக்சர் 2 என்ற படத்தின் மூலம் நடிகராகவும் அறிமுகமானார். இதை தொடர்ந்து சில படங்களில் நடித்தார்.   

சமீபத்தில் தனது வாழ்க்கையில் இருண்ட பக்கங்கள் குறித்து பேசிய ஸ்ரீசாந்த், ஸ்பாட் ஃபிக்சிங்கில் கைதானபோது, மீண்டும் இந்தியாவுக்காக விளையாட முடியாமல் போகலாம் என எனது மனைவியிடம் கூறினேன். நான் பயங்கரவாதியாக முத்திரை குத்தப்பட்டேன். ஆனால் எனது குடும்பம் எனக்கு ஆதரவாக இருந்தது.   

அது என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருண்ட பக்கங்கள். அந்த சூழலை என்னால் விவரிக்க முடியாது. என் மனைவி எனக்காக 7 ஆண்டுகள் காத்திருந்தார். நான் கொல்லப்படலாம் அல்லது தற்கொலை செய்துகொள்ளலாம் என கூறினேன். அவர்கள், முட்டாள் தனமாக ஏதும் செய்ய வேண்டாம். நாங்கள் உன்னுடன் இருக்கிறோம் என நம்பிக்கை அளித்தனர் என ஸ்ரீசாந்த் கூறினார்.   

அவரது மனைவி புவனேஸ்வரி கூறுகையில், அப்போது எங்களுக்கு திருமணம் ஆகும் நேரம். இதனால் எங்கள் திருமணத்தை நிறுத்திவிடுவார்களோ என அச்சப்பட்டேன்.   

நான் அப்போது ஹைதராபாத்தில் இருந்தேன். எனது தந்தை என்னை வீட்டுக்கு திரும்ப சொன்னார். தொலைக்காட்சியில் பார்த்ததை வைத்து உன் திருமணத்தை நிறுத்த மாட்டேன் என எனது தந்தை உறுதியளித்தார். யார் வந்து சொன்னாலும் ஸ்ரீசாந்த் மீதான குற்றச்சாட்டை நான் நம்ப மாட்டேன் என கூறினார்.   

Indian Cricketer Sreesanth Tihar Jail IPL spot fixing

