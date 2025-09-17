கிறிஸ்துவத்தில் இருந்து இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாறிய பாகிஸ்தான் வீரர்.. யார் தெரியுமா?

Yousuf Youhana To Mohammad Yousuf: கிறிஸ்துவத்தில் இருந்து இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாறிய பாகிஸ்தான் வீரர் குறித்து இத்தொகுப்பில் தெரிந்துக்கொள்வோம்.
பாகிஸ்தான் வீரர்கள் என்றாலே இஸ்மியர்கள்தான் என நம்மில் பலர் நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். அது ஒரு பக்கம் நிஜமாக இருந்தாலும், ஒரு வீரர் கிறிஸ்துவராக இருந்து பின்னர் இஸ்மிய மதத்திற்கு மாறி இருக்கிறார். அவர் யார்? ஏன் மதம் மாறினார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்-வை பன்றி என அழைத்து ஓர் புதிய சர்ச்சையை உருவாக்கி நேற்று முதல் தலைப்புச் செய்திகளில் இருந்து வருகிறார் பாகிஸ்தான் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் முகமது யூசுப்.
ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி முடிந்தவுடன் இந்திய வீரர்கள் பாகிஸ்தான் வீரர்களுக்கு கைகொடுக்காதது சர்ச்சையானது. இந்த விவகாரம் குறித்து பேசும்போதுதான் சூர்யகுமார் யாதவ்-வை பன்றி என முகமது யூசுப் குறிப்பிட்டார்.
இந்த நிலையில், தற்போது இந்த சர்ச்சையை தாண்டி முகமது யூசுப்பின் வாழ்க்கை வரலாறு அசாதாரணமானது. அவர் ஒரு காலத்தில் யூசுப் யூஹானா என்று அழைக்கப்பட்டார். ஒரு கிறிஸ்தவர். பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அவர் இஸ்லாத்தைத் தழுவி தனது தனிப்பட்ட பயணத்தை மாற்றினார். அவரது வாழ்க்கையில் இந்த மாற்றம் எப்படி, ஏன் ஏற்பட்டது என்பதைப் பார்ப்போம்.
யூசுப் லாகூரில் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் வளர்ந்தார். அவர் தனது குழந்தைப் பருவ காதலியான தானியாவை மணந்தார். அவரும் கிறிஸ்தவ மதத்தைப் பின்பற்றினார். அவரது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையின் உச்சத்தில் இருந்தபோது, அவர் இஸ்லாம் மதத்தால் ஈர்க்கப்பட்டார்.
அவரது பயணத்தில் முன்னாள் அணி வீரர் சயீத் அன்வர் முக்கிய பங்கு வகித்தார். தப்லீக் ஜமாஅத் யூசுஃப் மீது பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. அவர் குழுவின் மதப் பிரசங்க அமர்வுகளில் தவறாமல் கலந்து கொண்டார். ஜமாஅத்தின் ஒழுக்கம் மற்றும் பணிவு பற்றிய செய்தி ஒரு அடையாளத்தை விட்டுச் சென்றது. அது தானாக முன்வந்து இஸ்லாத்தைத் தழுவ வேண்டும் என்ற அவரது உறுதியை வலுப்படுத்தியது.
இந்த முடிவு முற்றிலும் தனது சொந்த விருப்பம் என யூசுப் வலியுறுத்தினார். சக ஊழியர்களிடமிருந்தோ அல்லது குடும்பத்தினரிடமிருந்தோ மதம் மாறுமாறு எந்த அழுத்தம் இல்லை என கூறினார். மேலும், இஸ்லாம் தனக்கு சிறந்த உணர்வை அளித்ததாக அவர் தெரிவித்தார்.
இஸ்லாம் மதத்தை தேர்வு செய்த பின்னர், அவர் தனது அடையாளத்தை மாற்றிக்கொண்டார். யூசுப் யூஹானா முகமது யூசுப் ஆனார் அவரது மனைவி தானியாவும் மதம் மாறி, பாத்திமா என்ற பெயரை ஏற்றுக்கொண்டார். பின்னர், அவரது தாயார் மற்றும் சகோதரர்களும் அதே பாதையைப் பின்பற்றினர்.