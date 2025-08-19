ரஜினி திருமணம் செய்ய... இந்த தமிழக முதல்வர் தான் காரணமாம்... யாருனு பாருங்க!

Person Who Reason For Rajinikanth Marriage: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தான் லதாவை திருமணம் செய்வதற்கு காரணமே இவர் தான் என முன்னாள் தமிழக முதலமைச்சர் ஒருவரை குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Rajinikanth Latha Marriage: இன்று சூப்பர் ஸ்டாராக வலம் வரும் ரஜினிகாந்த் அவரது தொடக்க காலத்தில் கூலி வேலை பார்த்து பின்னர் பஸ் கண்டக்டராக பணிப்புரிந்தவர். அவரது ஸ்டைலை பார்த்து இயக்குநர் பாலசந்தர்தான், அவரை திரைத்துறைக்கு அழைத்து வந்தார்.
அபூர்வ ராகங்கள் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் எண்டரி கொடுத்த ரஜினிகாந்த், அதையடுத்து மூன்று முடிச்சு உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்த அவர் மெள்ள மெள்ள உயர்ந்து உலகமே போற்றும் சூப்பர் ஸ்டாராக நிமிர்ந்து நிக்கிறார்.
சமீபத்தில் அவர் நடிப்பில் உருவான கூலி படம் வெளியாகி மக்கள் மத்தில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. வெளியான 4 நாட்களில் 400 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், ரஜினிகாந்த் தனது மனைவி லதாவை திருமணம் செய்வதற்கு காரணமே இவர் தான் என முன்னாள் தமிழக முதலமைச்சர் ஒருவரை குறிப்பிட்டுள்ள வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
அந்த வீடியோவில், தன்னிடம் முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்.ஜி.ஆர், எப்போது திருமணம் செய்துக்கொள்ளப்போகிறாய் என கேட்டதாக கூறினார். அதற்கு இன்னும் பெண் பார்க்கவில்லை என கூற, முதலில் பெண் பார், பார்த்தவுடன் என்னிடம் கூறு உன் திருமணத்திற்கு நான் வருகிறேன் என அவர் கூறியதாக ரஜினிகாந்த் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், லதாவின் வீட்டில் பெண் கேட்டு காத்திருந்ததாகவும், ஆனால், 6 மாதமாகியும் அவர்களது வீட்டில் இருந்து எந்த ஒரு பதிலும் வரவில்லை என்றும் கூறினார். பின்னர் ஒருநாள் எம்.ஜி.ஆர் திருமணம் என்ன ஆச்சு பெண் பார்த்தாயா என கேட்டுள்ளார். அதற்கு, பார்த்தோம் ஆனால் அவர்கள் வீட்டில் இருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை என கூறி உள்ளார்.
இதையடுத்து இரண்டு மூன்று நாட்களிலேயே பெண் வீட்டார் தரப்பில் இருந்து அழைத்து லதாவை திருமணம் செய்து வைப்பதாக கூறினார்களாம். இதற்கிடையில் எம்.ஜி.ஆர், லதாவின் உறவினர் mr. ygp என்பவரை தொடர்ப்பு கொண்டு பேசி உள்ளார். ரஜினி நல்ல பையன், லதாவை நல்ல படியாக பார்த்துக்கொள்வான் என கூறி உள்ளார்.
அதன்பின் உடனே பெண் வீட்டு தரப்பில் இருந்து ஒத்துக்கொண்டு திருமணம் செய்து வைத்ததாக நடிகர் ரஜினிகாந்த அந்த வீடியோவில் தெரிவித்திருந்தார். ரஜினிகாந்த லதாவை 1981ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துக்கொண்டார். இவர்களுக்கு ஐஸ்வர்யா, செளந்தர்யா என இரண்டு மகள்கள் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.