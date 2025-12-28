பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச பஸ்பாஸ் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Free Bus Pass : பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச பஸ்பாஸ் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. முழு விவரம்
Free Bus Pass : பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச பஸ்பாஸ் குறித்து அரசு வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
அரசுப் பேருந்துகளில் பள்ளி மாணவர்கள் கட்டணமின்றி பயணிக்கும் திட்டத்தை இன்னும் எளிமையாகவும், விரைவாகவும் செயல்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துத் துறை மற்றும் பள்ளிக் கல்வித் துறை இணைந்து அதிரடி மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்துள்ளன.
முன்பெல்லாம் மாணவர்களின் புகைப்படங்களுடன் கூடிய விண்ணப்பங்களை அந்தந்தப் பள்ளிகளில் பெற்று, அவற்றைச் சரிபார்த்து அச்சிடுவதற்கு நீண்ட காலம் எடுத்துக் கொண்டது.
சுமார் இரண்டு மாதங்கள் வரை கூட இலவச பஸ்பாஸ் பெறுவதற்கு மாணவர்கள் காத்திருந்த காலம் எல்லாம் இருந்தது. ஆனால், அரசு பல்வேறு காலகட்டங்களில் கொண்டு வந்த மாற்றங்கள் காரணமாக இலவச பஸ்பாஸ் முறை முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு மேம்பட்டுள்ளது.
ஆனால், தற்போது EMIS (Educational Management Information System) இணையதளத்தில் உள்ள மாணவர்களின் தரவுகளை நேரடியாகப் பயன்படுத்தி பயண அட்டைகள் அச்சிடப்படுகின்றன. இதன் மூலம் தேவையற்ற காலதாமதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய நடைமுறை காரணமாக, பயண அட்டைகள் பெறும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை கடந்த ஆண்டுகளை விட பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. 2023–24 கல்வியாண்டு 20.06 லட்சம் பயண அட்டைகள் வழங்கப்பட்டன. 2024–25 கல்வியாண்டு 25.01 லட்சம் பயண அட்டைகள் வழங்கப்பட்டன. இது 25% கூடுதல் ஆகும்.
தற்போதைய சாதனை என்னவென்றால், நடப்பு கல்வியாண்டில் சுமார் 60 லட்சம் மாணவர்களுக்குப் பயண அட்டைகள் வழங்கப்பட்டு, ஒரு மாபெரும் சாதனையை போக்குவரத்துத் துறை எட்டியுள்ளது.
போக்குவரத்து மற்றும் கல்வித் துறைகளின் ஒருங்கிணைப்பால், மாணவர்கள் விண்ணப்பித்த குறுகிய காலத்திலேயே அட்டைகள் அச்சிடப்பட்டு வழங்கப்படுகின்றன.
விருப்பமுள்ள மற்றும் தகுதியுள்ள அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இந்த அட்டை சென்றடைவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. டிஜிட்டல் முறையில் தரவுகள் கையாளப்படுவதால், நிர்வாக ரீதியான தவறுகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த அப்டேட்டை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவர்கள் உட்பட அனைத்துத் தரப்பு மாணவர்களும் எவ்விதத் தடையுமின்றி கல்வி பயில வேண்டும் என்ற நோக்கில், தமிழக அரசு இந்த டிஜிட்டல் நிர்வாக முறையைத் திறம்படச் செயல்படுத்தி வருகிறது.