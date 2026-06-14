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இலவசம்... இலவசம்... மதுரை இளைஞர்களுக்கு திறன் மேம்பாடு பயிற்சி - எப்படி சேர்வது?

Written BySudharsan G
Published: Jun 14, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:34 PM IST

Madurai News Latest : விவசாயத் துறையில் வேலைவாய்ப்பை தேடும் இளைஞர்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையிலும், இளைஞர்களின் திறனை மேம்படுத்தும் வகையிலும் தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாடு கழகத்தின் கீழ் இலவச டிராக்டர் இயக்கும் பயிற்சி வழங்கப்பட இருக்கிறது. இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் கற்றுக்கொடுக்கப்படும்?, இதனால் என்ன பயன்? உள்ளிட்ட விவரங்களை இங்கு காணலாம்.

திறன் மேம்பாடு1/5

திறன் மேம்பாடு

இளைஞர்களின் திறன் மேம்பாடு என்பது இந்த நவீன காலத்தில் இன்றியமையாத ஒன்றாகும். அது நவீன தொழில்நுட்பம் சார்ந்த துறைகளில் மட்டுமின்றி, அதிக உடலுழைப்பை கோறும் விவசாயத்துறையிலும் முக்கியமான ஒன்றாகும். விவசாயத்துறையிலும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்து திறன் மேம்பாடு பெறுவது அவசியமானது. (Image Source : Gemini AI)

இலவச பயிற்சி2/5

இலவச பயிற்சி

அந்த வகையில், தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாடு கழகத்தின் கீழ் வேளாண் பொறியியல் துறை சார்பில் மதுரையில் இலவசமாக உதவி டிராக்டர் ஆப்பரேட்டர் பயிற்சி வழங்கப்பட இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு அனுபவம் வாய்ந்த பயிற்றுநர்கள் மூலம் பயிற்றுவிக்கப்பட இருக்கிறது.  (Image Source : Gemini AI)

எத்தனை நாள்களுக்கு பயிற்சி3/5

எத்தனை நாள்களுக்கு பயிற்சி

மதுரை நெல்லியேந்தல்பட்டியில் விவசாய கல்லூரி அருகே உள்ள வேளாண்மை பொறியியல் உதவி செயற்பொறியாளர் அலுவலம், அரசு இயந்திர கலப்பை பணிமனையில வரும் ஜூன் 15ஆம் தேதி முதல் பயிற்சி அளிக்கப்பட இருக்கிறது.  ஜூன் 15ஆம் தேதி முதல் 27 நாள்களுக்கு இங்கு பயிற்சி வழங்கப்படும். இது இலவச பயிற்சி என்பது கவனிக்கத்தக்கது.  (Image Source : Gemini AI)

என்னென்ன கற்றுக்கொடுக்கப்படும்?4/5

என்னென்ன கற்றுக்கொடுக்கப்படும்?

மதுரை மட்டுமின்றி தேனி, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, விருதுநகர், ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மொத்தம் 30 பேருக்கு அனுமதி என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பயிற்சியில் டிராக்டர் இயக்குதல் மட்டுமின்றி பராமரிப்பு முறைகள், விவசாய இயந்திரங்களை பாதுகாப்பாக கையாள்வதற்கான முறைகள், வயல்வெளிப் பணிகளில் இயந்திரங்களின் பயன்பாடு குறித்து பயிற்றுவிக்கப்படும்.  (Image Source : Gemini AI)

பயிற்சியில் இணைவது எப்படி?5/5

பயிற்சியில் இணைவது எப்படி?

இங்கு கோட்பாடு (theory) மற்றும் செயல்முறை (Practical) என இரண்டு முறையின்படி பயிற்றுவிக்கப்படும். பயிற்சியை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்பவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்படும். இது விவசாயத்துறையில் வேலை தேடுபவர்களுக்கு இது பயனளிக்கும். எனவே, இந்த பயிற்சியில் செல்ல விரும்பவர்கள் தங்களின் ஆதார் அட்டை, பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ உடன் நெல்லியேந்தபட்டி வேளாண்மை பொறியில் துறை உதவி செயற்பொறியாளர் அலுவலகம், அரசு இயந்திர கலப்பை பணிமனைக்கு நேரில் சென்று தங்களின் பெயரை பதிவு செய்யலாம். கூடுதல் விவரங்களுக்கு 79048 59997 என்ற தொலைபேசி எண் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  (Image Source : Gemini AI)

TAGS:
Madurai
Skill Development

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