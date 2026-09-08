/4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை கொண்டாட்டம்: வெள்ளி முதல் திங்கள் வரை பள்ளிகள் மூடல் -முழு விவரம்!

BRICS சர்வதேச மாநாட்டை முன்னிட்டு வரும் செப்டம்பர் 11 வெள்ளிக்கிழமை அன்று டெல்லியில் பள்ளிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மாணவர்களுக்குக் கிடைக்கும் தொடர் விடுமுறை மற்றும் முழுமையான பின்னணி விவரங்கள்.
டெல்லியில் நடைபெறவுள்ள BRICS மாநாட்டின் பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து ஏற்பாடுகளை முன்னிட்டு செப்டம்பர் 11-ஆம் தேதி பள்ளிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்கள் மூடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து சனி, ஞாயிறு மற்றும் விநாயகர் சதுர்த்தி எனத் தொடர்ந்து 4 நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கிறது.
BRICS மாநாட்டை முன்னிட்டு வரும் செப்டம்பர் 11-ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்று பள்ளிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தலைநகர் டெல்லியில் நிலவும் போக்குவரத்து மற்றும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக இந்த முக்கிய முடிவை அரசு எடுத்துள்ளது. இதனால் மாணவர்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு தொடர் விடுமுறை வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
டெல்லி மாநில கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள உத்தரவின்படி, செப்டம்பர் 11 வெள்ளிக்கிழமை அன்று அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளும் செயல்படாது. அத்துடன் அன்றைய தினம் டெல்லியில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களுக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவை அனைத்துப் பள்ளிகளும் உடனடியாகச் செயல்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
டெல்லியில் நடைபெறும் BRICS சர்வதேச கூட்டு மாநாட்டில் பல நாடுகளின் தலைவர்களும் உயர்மட்டப் பிரதிநிதிகளும் பங்கேற்கின்றனர். இதனால் நகர் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த மாநாட்டின் போது நகரில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கும் நோக்கத்திலேயே இந்த விடுமுறை முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிவிப்பால் டெல்லி மாணவர்களுக்குத் தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கிறது. செப்டம்பர் 11 வெள்ளிக்கிழமை BRICS விடுமுறையைத் தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 12 இரண்டாவது சனிக்கிழமை, செப்டம்பர் 13 ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்றும் செப்டம்பர் 14 திங்கள்கிழமை விநாயகர் சதுர்த்தி என வரிசையாக நான்கு நாட்கள் விடுமுறை வருவதால் மாணவர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.
இந்த விடுமுறை குறித்துப் பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் முன்கூட்டியே தெரியப்படுத்துமாறு பள்ளிகளுக்குக் கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும் செப்டம்பர் 11 அன்று திட்டமிடப்பட்டிருந்த வகுப்புகள் மற்றும் தேர்வுகள் அனைத்தும் மறுதேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டு, புதிய கால அட்டவணை பின்னர் அறிவிக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
~அதேவேளையில் தமிழ்நாட்டில் செப்டம்பர் 11 அன்று வழக்கம்போல் பள்ளிகள் இயங்கும், அங்கு விடுமுறை எதுவும் இல்லை. இருப்பினும், அங்கேயும் செப்டம்பர் 12 இரண்டாவது சனிக்கிழமை, 13 ஞாயிறு மற்றும் 14 விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டுத் தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கவுள்ளது