English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • 1975 முதல் 1983 வரை.. ரஜினி, கமல் இணைந்து நடித்த 13 படங்கள்! என்னென்ன?

1975 முதல் 1983 வரை.. ரஜினி, கமல் இணைந்து நடித்த 13 படங்கள்! என்னென்ன?

Rajinikanth & Kamal Haasan Co-starring Movies: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் இணைந்து நடித்த படங்கள் குறித்து. 

 

KH x RK Tamil Promo: ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் சேர்ந்து நடிக்கும் படத்தின் ஃப்ரோமோ இன்று (பிப்ரவரி 21) வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனத்தை ஈர்த்த நிலையில், அவர்கள் இதுவரை இணைந்து நடித்த படங்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 
1 /12

அபூர்வ ராகங்கள்: ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் இணைந்து நடித்த முதல் படம் அபூர்வ ராகங்கள். இப்படம் 1975ஆம் ஆண்டு வெளியானது.   

2 /12

மூன்று முடிச்சு: இயக்குநர் பாலசந்தர் இயக்கத்தில் கமல் ஹீரோவாகவும் ரஜினிகாந்த் வில்லனாகவும் நடித்த படம் மூன்று முடிச்சு. இப்படம் 1976ஆம் ஆண்டு வெளியானது.   

3 /12

அவர்கள்: ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் அவர்கள் படத்தில் இணைந்து நடித்திருப்பர். அந்த படம் 1977ஆம் ஆண்டு வெளியானது.   

4 /12

16 வயதினிலே: பாரதிராஜா இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் மற்றும் ரஜினிகாந்த் இணைந்து நடித்த படம் 16 வயதினிலே. இப்படத்தில் ரஜினிகாந்த் வில்லனாக நடித்திருப்பார். 1977ஆம் ஆண்டு இப்படம் வெளியானது.   

5 /12

ஆடு புலி ஆட்டம்: 1977ஆம் ஆண்டில் மற்றொரு படத்தில் ரஜினி மற்றும் கமல் இணைந்து நடித்திருப்பர். எஸ்.பி. முத்துராமன் இயக்கத்தில் உருவான ஆடு புலி ஆட்டம் படத்தில் சேர்ந்து நடித்திருந்தனர்.   

6 /12

இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது: ரஜினி மற்றும் கமல் இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது படத்தில் இணைந்து நடித்திருந்தனர். இப்படம் 1978ஆம் ஆண்டு வெளியானது.   

7 /12

தப்புத்தாளங்கள்: கே. பாலசந்தர் இயக்கத்தில் உருவான தப்புத் தாளங்கள் படத்தில் ரஜினி மற்றும் கமல் இணைந்து நடித்திருந்தனர். இப்படம் 1978ஆம் ஆண்டு வெளியானது.   

8 /12

அவள் அப்படித்தான்: சி. ருத்ரையா இயக்கத்தில் உருவான படம் அவள் அப்படித்தான். இப்படத்தில் ரஜினி மற்றும் கமல் இணைந்து நடித்திருந்தனர்.   

9 /12

அலாவுதீனும் அற்புத விளக்கும்: ஐ.வி. சசி இயக்கத்தில் உருவான அலாவுதீனும் அற்புத விளக்கும் படம் 1979ஆம் ஆண்டு வெளியானது. இப்படத்தில் கமல் மற்றும் ரஜினி இணைந்து நடித்திருந்தனர்.   

10 /12

நினைத்தாலே இனிக்கும்: 1979ஆம் ஆண்டு ரஜினி மற்றும் கமல் இணைந்து நடித்து வெளியான திரைப்படம் நினைத்தாலே இனிக்கும். இப்படத்தை கே. பாலசந்தர் இயக்கினார்.   

11 /12

தாயில்லாமல் நானில்லை: ரஜினி மற்றும் கமல் இணைந்து நடித்த மற்றொரு படம் தாயில்லாமல் நானில்லை. இப்படம் 1979ஆம் ஆண்டு வெளியானது.   

12 /12

மேலும், நட்சத்திரம் மற்றும் உருவங்கள் மாறலாம் என்ற படங்களில் இருவரும் சேர்ந்து நடித்துள்ளனர். தமிழில் மட்டுமல்லாமல் ஹிந்தியில் ஜெராஃப்தார், தெலுங்கில் வயசு பிலிச்சிந்தி படங்களில் இணைந்து நடித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.   

Rajini Kamal Cinema rajini kamal movies KH x RK

Next Gallery

Shutdown: நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!