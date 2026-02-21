1975 முதல் 1983 வரை.. ரஜினி, கமல் இணைந்து நடித்த 13 படங்கள்! என்னென்ன?

Rajinikanth & Kamal Haasan Co-starring Movies: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் இணைந்து நடித்த படங்கள் குறித்து.
KH x RK Tamil Promo: ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் சேர்ந்து நடிக்கும் படத்தின் ஃப்ரோமோ இன்று (பிப்ரவரி 21) வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனத்தை ஈர்த்த நிலையில், அவர்கள் இதுவரை இணைந்து நடித்த படங்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
அபூர்வ ராகங்கள்: ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் இணைந்து நடித்த முதல் படம் அபூர்வ ராகங்கள். இப்படம் 1975ஆம் ஆண்டு வெளியானது.
மூன்று முடிச்சு: இயக்குநர் பாலசந்தர் இயக்கத்தில் கமல் ஹீரோவாகவும் ரஜினிகாந்த் வில்லனாகவும் நடித்த படம் மூன்று முடிச்சு. இப்படம் 1976ஆம் ஆண்டு வெளியானது.
அவர்கள்: ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் அவர்கள் படத்தில் இணைந்து நடித்திருப்பர். அந்த படம் 1977ஆம் ஆண்டு வெளியானது.
16 வயதினிலே: பாரதிராஜா இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் மற்றும் ரஜினிகாந்த் இணைந்து நடித்த படம் 16 வயதினிலே. இப்படத்தில் ரஜினிகாந்த் வில்லனாக நடித்திருப்பார். 1977ஆம் ஆண்டு இப்படம் வெளியானது.
ஆடு புலி ஆட்டம்: 1977ஆம் ஆண்டில் மற்றொரு படத்தில் ரஜினி மற்றும் கமல் இணைந்து நடித்திருப்பர். எஸ்.பி. முத்துராமன் இயக்கத்தில் உருவான ஆடு புலி ஆட்டம் படத்தில் சேர்ந்து நடித்திருந்தனர்.
இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது: ரஜினி மற்றும் கமல் இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது படத்தில் இணைந்து நடித்திருந்தனர். இப்படம் 1978ஆம் ஆண்டு வெளியானது.
தப்புத்தாளங்கள்: கே. பாலசந்தர் இயக்கத்தில் உருவான தப்புத் தாளங்கள் படத்தில் ரஜினி மற்றும் கமல் இணைந்து நடித்திருந்தனர். இப்படம் 1978ஆம் ஆண்டு வெளியானது.
அவள் அப்படித்தான்: சி. ருத்ரையா இயக்கத்தில் உருவான படம் அவள் அப்படித்தான். இப்படத்தில் ரஜினி மற்றும் கமல் இணைந்து நடித்திருந்தனர்.
அலாவுதீனும் அற்புத விளக்கும்: ஐ.வி. சசி இயக்கத்தில் உருவான அலாவுதீனும் அற்புத விளக்கும் படம் 1979ஆம் ஆண்டு வெளியானது. இப்படத்தில் கமல் மற்றும் ரஜினி இணைந்து நடித்திருந்தனர்.
நினைத்தாலே இனிக்கும்: 1979ஆம் ஆண்டு ரஜினி மற்றும் கமல் இணைந்து நடித்து வெளியான திரைப்படம் நினைத்தாலே இனிக்கும். இப்படத்தை கே. பாலசந்தர் இயக்கினார்.
தாயில்லாமல் நானில்லை: ரஜினி மற்றும் கமல் இணைந்து நடித்த மற்றொரு படம் தாயில்லாமல் நானில்லை. இப்படம் 1979ஆம் ஆண்டு வெளியானது.
மேலும், நட்சத்திரம் மற்றும் உருவங்கள் மாறலாம் என்ற படங்களில் இருவரும் சேர்ந்து நடித்துள்ளனர். தமிழில் மட்டுமல்லாமல் ஹிந்தியில் ஜெராஃப்தார், தெலுங்கில் வயசு பிலிச்சிந்தி படங்களில் இணைந்து நடித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.