சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், வெற்றி மழை

Venus Transits In Mool Nakshatra 2025: கேதுவின் நட்சத்திரக் கூட்டத்திற்குள் சுக்கிரன் இடம்பெயரப் போகிறார், இது மூன்று ராசிகளுக்கு சிறப்புப் பலன்களைத் தரக்கூடும். இந்த மூன்று ராசிகள் எவை, இதனால் என்னென்ன பலன்களைப் பெறலாம் என்பதைப் பார்ப்போம்.
சுக்கிரனின் ராசியில் ஏற்படும் இந்த மாற்றம் அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் சுப மற்றும் அசுப விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும், கேதுவின் நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் நுழைவது மூன்று ராசிகளுக்கு சுபமாக இருக்கலாம். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதைப் பார்ப்போம்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரனின் நட்சத்திர மாற்றம் நல்ல பலன்களைத் தரும். உங்கள் துணைவருடனான உங்கள் காதல் உறவு ஆழமாகும். மத யாத்திரை செல்லும் வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். நீண்டகாலப் பிரச்சினைகள் தீரும். செல்வம் அதிகரிக்கும். நோய்கள் குணமாகும், மேலும் சில நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மூல நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைவது மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். தொழில் வாழ்க்கையில் உயரங்களை அடைவார்கள், வணிக லாபம் சாத்தியமாகும். அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும், முன்பு தடைபட்ட திட்டங்களைக் கூட பலனளிக்கும். இந்த நேரத்தில் இந்த நபர்கள் தங்களை ஒரு கடினமான சூழ்நிலையில் காண்பார்கள். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கக்கூடும்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, கேதுவின் நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் நுழைவது மிகவும் நல்லதாக இருக்கலாம். மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கக்கூடும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் வெற்றிகரமாக முடியும், மேலும் பல வருமான வழிகள் திறக்கப்படுவதால் நிதி நிலைமை மேம்படும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் முழு ஆதரவையும் மரியாதையையும் வழங்குவார்கள். திருமண வாழ்க்கையில் அன்பு செழிக்கும்.
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.