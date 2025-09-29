தீபாவளிக்கு முன் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், அனைத்திலும் வெற்றி

Guru Peyarchi 2025: இந்த வருடம், தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னதாக, கடக ராசியில் குரு நுழைவது மிகவும் மங்களகர செயலாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்தப் பெயர்ச்சி பல ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் மற்றும் வெற்றிக்கான கதவுகளைத் திறக்கும்.
Guru Peyarchi In October: அக்டோபரில் குரு தனது உச்ச ராசியான கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். குரு கடக ராசிக்கு மாறுவது சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும், மேலும் நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்பையும் தரும்.
ஜோதிடத்தின் படி, குருவின் பெயர்ச்சி மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது மற்றும் முக்கியமானது. குரு கிரகம் கல்வி, அறிவு, உயர் கல்வி, புத்திசாலித்தனம், அதிர்ஷ்டம், செல்வம், குழந்தைகள், திருமணம், மதம் மற்றும் தொழில் ஆகியவற்றின் காரணியாகும். இது நிதி, சட்டம், மந்திரங்கள் மற்றும் சடங்குகளையும் நிர்வகிக்கிறது.
குரு தனது ராசியை மாற்றும் போதெல்லாம், அனைத்து ராசிகளையும் நேரடியாக பாதிக்கிறது. சிலருக்கு, இந்த நேரம் தொழில் மற்றும் வேலையில் முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவருகிறது, மற்றவர்களுக்கு, இது செல்வ வளர்ச்சி, திருமணம் அல்லது குழந்தைகளின் மகிழ்ச்சியை தரும். எனவே, அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி குரு பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை பார்போம்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டக் கதவுகளைத் திறக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் அங்கீகாரம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்திற்குள் அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பு அதிகரிக்கும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் பெயர்ச்சி நிதி பலத்தைத் தரும். திடீர் பண ஆதாயங்கள் அல்லது பழைய பணம் திரும்பக் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த நேரத்தில் நீங்கள் புதிய முதலீடுகளைத் திட்டமிடலாம், இது எதிர்காலத்தில் நல்ல பலன்களைத் தரும். மாணவர்கள் மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்களும் இந்த நேரத்தில் நேர்மறையான பலன்களைத் தரும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் பெயர்ச்சி ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். அதிர்ஷ்டம் சிறப்பாக இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் விரைவாக முடிக்கப்படும். மரியாதை அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியம் மேம்படும். மன அமைதி கிடைக்கும். வெளிநாட்டுப் பயணம் அல்லது வேலை தேடுவதைப் பற்றி யோசித்துக்கொண்டிருந்தவர்களுக்கு, இந்த நேரம் நல்ல வாய்ப்புகளைத் தரும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.