முதல்வர் விஜய்யின் காலை, மதிய, இரவு உணவு என்ன தெரியுமா?

Written ByRK SparkUpdated byRK Spark
Published: May 17, 2026, 11:22 AM IST|Updated: May 17, 2026, 11:24 AM IST

CM விஜய்யின் தினசரி உணவு பட்டியல்: உடலை ஃபிட்டாக வைத்திருக்கும் ரகசியம்! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

முதல்வர் விஜய் கடுமையான டயட் முறைகளை பின்பற்றாமல், வீட்டில் சமைக்கப்படும் எளிய உணவுகளையே அதிகம் விரும்பி சாப்பிடுகிறார்.  

 

வழக்கமாக காலை உணவில் இட்லி, முட்டை, சில நேரங்களில் பழங்கள் சேர்த்துக் கொள்கிறார். உடலுக்கு தேவையான சக்தி கிடைக்கும் வகையில் இந்த உணவு தேர்வு இருக்கும்.  

 

மதிய நேரத்தில் அரிசி சாதம், காய்கறிகள், சிக்கன் அல்லது மீன் போன்ற மெலிந்த புரோட்டீன் உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது வழக்கம்.  

 

இடைவேளையில் பசி எடுத்தால், சாலட், பழச்சாறு அல்லது இளநீர் போன்ற லைட் உணவுகளையே விரும்புகிறார்.  

 

இரவு நேரத்தில் சூப், சாலட் அல்லது குறைந்த அளவில் எளிதாக ஜீரணமாகும் உணவுகளை சாப்பிடுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.  

 

விஜய் மிதமான அளவில் மட்டுமே உணவு எடுத்துக்கொள்வார். வெளியூர் உணவு, ஜங்க் உணவுகளை முடிந்தவரை தவிர்த்து, உடல் தகுதியை நிலைநிறுத்துகிறார்.  

ஜூன் 22ல் ஹர்திக் பாண்டியா - மஹிகா சர்மா திருமணம்? முன்னாள் மனைவியை மணந்த அதே ஊர்!

