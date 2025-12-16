இட்லி தான் நம்பர் ஒன்... 2025ல் கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட டாப் உணவுகள்!

ஓராண்டு காலத்தில், அனைத்து துறைகளிலும் நாம் கற்றறிந்து முயற்சி செய்தவை ஏராளம். இருப்பினும், உணவு மற்றும் சமையல் கலையானது தனிப்பட்ட ஈடுபாட்டுடன் கூடிய ஒரு கூடுதல் சிறப்பாக அமைந்தது.
இந்தியாவில் 2025 ஆம் ஆண்டில் இணையத்தில் அதிகம் தேடப்பட்ட உணவுகளின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதைக் கண்ட பலர், "நமக்குச் சோறுதான் முக்கியம்" என்று பெருமிதத்துடன் பேசி வருகின்றனர்.
Idli: முதல் இடத்தில் Idli உள்ளது. தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய காலை உணவு வகைகளில் மிகவும் பிரபலமான ஒன்றாகும். இது எளிதில் செரிமானம் ஆகக்கூடியது, சத்தானது மற்றும் எண்ணெய் சேர்க்கப்படாததால் ஆரோக்கியமான உணவாகக் கருதப்படுகிறது.
Pornstar Martini: 2ஆம் இடத்தில் Pornstar Martini உள்ளது. இது மிகவும் பிரபலமான மற்றும் நவீனமான ஒரு காக்டெய்ல் (Cocktail) ஆகும். இது 2002-ஆம் ஆண்டு லண்டனில் உள்ள மார்க்ஸ் பார்ஸ் (Marks Bars) என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது.
Modak / Ukadiche Modak: 3ஆம் இடத்தில் Modak / Ukadiche Modak உள்ளது. இது வேறொன்றுமில்லை. நம்மூர் கொழுக்கட்டை தான்.
Thekua: 4ஆம் இடத்தில் Thekua உள்ளது. இது வட இந்தியாவில், குறிப்பாக பீகார், ஜார்க்கண்ட் மற்றும் உத்தரப் பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில் மிகவும் பிரபலமான ஒரு பாரம்பரிய இனிப்பு ஆகும்.
Ugadi Pachadi: 5ஆம் இடத்தில் Ugadi Pachadi உள்ளது. உகாதி பச்சடி என்பது தெலுங்கு மற்றும் கன்னடப் புத்தாண்டு தினமான உகாதி பண்டிகையின் போது ஆந்திரா, தெலுங்கானா மற்றும் கர்நாடக மாநிலங்களில் சிறப்பாகச் செய்யப்படும் ஒரு பாரம்பரிய பிரசாதமாகும்.
Beetroot Kanji: 6ஆம் இடத்தில் Beetroot Kanji உள்ளது. பீட்ரூட் கஞ்சியை இரண்டு விதமாகச் செய்யலாம்: ஒன்று இனிப்பாகவும், மற்றொன்று உப்பு/காரமாகவும். வேகவைத்த அரிசி அல்லது சிறுதானியத்துடன் அரைத்த பீட்ரூட் கூழைக் கலந்து, உப்பு மற்றும் சுவையூட்டிகளைச் சேர்த்து சூடாகப் பரிமாறுவார்கள்.
Thiruvathirai Kali: 7ஆம் இடத்தில் Thiruvathirai Kali உள்ளது. திருவாதிரை களி என்பது தமிழகத்தில் மார்கழி மாதத்தில் வரும் திருவாதிரை திருநாளன்று சிவபெருமானுக்குப் படைக்கப்படும் மிக முக்கியமான பிரசாதமாகும்.
Yorkshire Pudding: 8வது இடத்தில் Yorkshire Pudding உள்ளது. இது இங்கிலாந்தில் மிகவும் பிரபலமான ஒரு பாரம்பரிய உணவு வகையாகும். இதில் முட்டை, மைதா மாவு, பால் அல்லது தண்ணீர் போட்டு தயாரிப்பார்கள்.
Gond Katira: 9ம் இடத்தில் கோந்து கட்டிரா உள்ளது. இது பாரம்பரிய இயற்கை மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படும். இது உடல் சூட்டைத் தணிக்கும், சரும அழகிற்கு நல்லது, மலச்சிக்கலை போக்கும், எலும்பு பலம் பெறும்.
Kolukattai: 10ம் இடத்தில் கொழுக்கட்டை உள்ளது. கொழுக்கட்டை தென்னிந்தியாவின் மிக பிரபலமான உணவுகளில் ஒன்றாகும்.