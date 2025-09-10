நடிகர் ரவி மோகனின் Rom-Com படங்கள்! இத பாத்தா காதலிக்க தோனும்!

Actor Ravi Mohan Romcom Films: ஒரு நடிகர் காதல், காமெடி, ஆக்ஷன், டிராமா எல்லா கதாபாத்திரங்களிலும் மின்னினால் எப்படி இருக்கும்?
Actor Ravi Mohan Romcom Films: 2003-இல் ஜெயம் படத்திலிருந்து ஆரம்பித்து, 2019-இல் கோமாளி வரை – ஒவ்வொரு படமும் காதல், குடும்பம், கனவு, சிரிப்பு, உணர்ச்சி அனைத்தையும் ரசிகர்களுக்கு பரிமாறியிருக்கிறது.
பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் ரவி மோகன்! ரவி மோகனின் ரோமான்ஸ்-காமெடி (Rom-Com) படங்கள் பார்த்தால் நமக்கே காதலை தூண்டும். அதன் பட்டியல் இதோ!
ஜெயம் (2003) 2003-ல் வெளியான ஜெயம் என்பது தெலுங்கு படத்தின் தமிழ்ப் பதிப்பு. இயக்கம்: எம்.ராஜா (முதல் படம்). நடித்தவர்கள்: ரவி மோகன் (பின்னர் ஜெயம் ரவி), சாதா, கோபிச்சந்த். இசை: ஆர்.பி. பட்டணாயக். படம் மிகுந்த வரவேற்பு பெற்று ஹிட் ஆனது. கதையில், கதநாயகி சூஜாதா தனது பிள்ளைப்பருவத் தோழனான ரகுவை திருமணம் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. ஆனால் அவள் கதாநயகன் ரவியை காதலிக்கிறாள். குண்டர்களான ரகுவுடன் ரவி நேருக்கு நேர் மோத, இறுதியில் அவரை தோற்கடித்து, சூஜாதாவுடன் திருமணம் செய்து கொண்டார்.
M. Kumaran Son of Mahalakshmi (2004) 2004-இல் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றிப் படமாகியது. அசின் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமான படம் இதுவே. இயக்கம்: எம்.ராஜா. நடித்வர்கள்: ரவி மோகன், அசின், நதியா, பிரகாஷ் ராஜ். குமரனின் வாழ்க்கை முழுவதும் அவரது தாயார் மகாலட்சுமியைச் சுற்றியே உள்ளது. தந்தை ஈஸ்வர் மலேசியாவில் கிக் பாக்சிங் பயிற்சியாளராக வாழ்கிறார். தாயை இழந்த பின், குமரன் தந்தையை சந்திக்க மலேசியா செல்கிறார். அங்கு தந்தையின் புதிய குடும்பத்தை அறிந்து வருத்தப்படுகிறார். அதேசமயம் ஈஸ்வர் பயிற்சியளிக்கும் ஆனந்த் தனது மகளைக் கருவுற்றவளாக விட்டுவிட்டு சென்றுவிடுகிறான். இதனால் குமரன் ஆனந்தை எதிர்த்து கிக் பாக்சிங் போட்டியில் பங்கேற்று வெற்றி பெறுகிறார். இறுதியில் தாயின் கனவு நிறைவேற, தந்தையுடன் சமாதானமாகிறார்.
உனக்கும் எனக்கும் (2006) 2006-ல் வெளியான உனக்கும் எனக்கும் தெலுங்கு படமான நுவ்வோஸ்தானந்தே நேனோதந்தானாவின் தமிழ்ப் பதிப்பு. இயக்கம்: எம்.ராஜா. நடித்தவர்கள்: ரவி மோகன், த்ரிஷா, பிரபு. செல்வந்தக் குடும்பத்தில் பிறந்த சாந்தோஷ், ஏழைப் பெண் கவிதாவை காதலிக்கிறார். ஆனால் அவளது அண்ணன் முசுப்பாண்டி சவால் விடுக்க, விவசாயத்தில் வெற்றி பெறும் சாந்தோஷ் தனது உண்மையான காதலை நிரூபிக்கிறார். இறுதியில் அண்ணன் ஆசீர்வாதத்துடன் சாந்தோஷ்–கவிதா திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள்.
சந்தோஷ் சுப்ரமணியம் (2008) 2008-ல் வெளியான சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் தெலுங்கு படத்தின் தமிழ்ப் பதிப்பு. இயக்கம்: எம்.ராஜா. நடித்தவர்கள்: ரவி மோகன், ஜெனிலியா, பிரகாஷ் ராஜ் இசை: DSP செல்வந்தக் குடும்பத்தில் பிறந்த சந்தோஷ், தந்தையின் கட்டுப்பாட்டால் சுதந்திரம் இழக்கிறார். ஆனாலும், சந்தோஷ் ஹாசினியை காதலிக்கிறார். ஆனால் தந்தை மறுப்பதால், ஹாசினி ஒரு வாரம் வீட்டில் தங்கி குடும்பத்தைச் சந்திக்கிறார். தவறான புரிதலுக்குப் பிறகு தந்தை தனது பிழையை உணர்ந்து, மகனின் காதலை ஏற்றுக்கொள்கிறார். இறுதியில் சந்தோஷ்–ஹாசினி திருமணம் நடைபெறுகிறது.
எங்கையும் காதல் (2011) 2011-ல் வெளியானது தமிழ்ப் படம் எங்கேயும் காதல். இயக்கம்: பிரபுதேவா. நடித்தவர்கள்: ரவி மோகன், ஹன்சிகா மோத்வானி. இசை: ஹாரிஸ் ஜெயராஜ். பிரான்சில் வசிக்கும் கயல்விழி, செல்வந்த வியாபாரியான கமலை காதலிக்கிறார். ஆனால் காதலை நம்பாத கமல், அவளை உதாசீனம் செய்கிறார். சில சம்பவங்களின் மூலம் கயல்விழி தனது உண்மையான காதலை நிரூபிக்கிறார். இறுதியில் கமல் மனம் மாறி, இருவரும் ஒன்றாக இணைகிறார்கள்.
ரோமியோ ஜூலியட் (2015) 2015-ல் வெளியான தமிழ்ப் படம் ரோமியோ ஜூலியட். இயக்கம்: லக்ஷ்மண். நடித்தவர்கள்: ரவி மோகன், ஹன்சிகா மோத்வானி. இசை: டி.இம்மான். பணக்காரரை மட்டுமே திருமணம் செய்ய வேண்டும் என நினைக்கும் விமானப் பணிப்பெண் ஐஸ்வர்யா, ஆனால் ஜிம்மில் வேலை பார்க்கும் கார்த்திக்கிடம் பணக்காரர் என்று கருதி காதலிக்கிறார். ஆனால் ஏழை என்பதால் பிரிவார். பின்னர் செல்வந்தரான அர்ஜுனை திருமணம் செய்ய முயல்கிறார். ஆனால் கார்த்திக்கின் உண்மையான காதலை உணர்ந்து, இறுதியில் அவருடன் சேர்கிறார்.
கோமாளி (2019) இயக்கம்: பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பு: ரவி மோகன், காஜல் அகர்வால், யோகிபாபு, சம்யுக்தா ஹெக்டே, கே.எஸ்.ரவிக்குமார் இசை: ஹிப் ஹாப் ஆதி 2000-ல் விபத்தில் சிக்கி, 16 வருடங்கள் கோமாவில் இருந்த ரவி, 2016-ல் விழித்தெழுகிறார். மாறிய உலகையும், இழந்த கனவுகளையும் சமாளிக்கிறார். காதலும், வாழ்க்கை சவால்களும் மத்தியில் போராடி, இறுதியில் மரபுச் சிலையையும் மீட்டு, யூட்யூபராக சமூக குரலாக மாறுகிறார்.