மிஸ் இந்தியா யுஏஇ... நிவேதா பெத்துராஜின் வாழ்க்கை பயணம்!

Miss India Nivetha Pethuraj: தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவில் தனக்கென தனி ரசிகர் வட்டத்தை உருவாக்கியவர் நிவேதா பெத்துராஜ். அழகிப்போட்டி சாதனையிலிருந்து திரை உலகம் வரை அவரது பயணம் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது.
Miss India Nivetha Pethuraj: சமீபத்தில் இவர் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் தன் காதலனுடன் போஸ்ட் செய்த நிலையில் ரசிகர்ளிடையே பேச்சு பொருள் ஆயிற்று. அவரது வாழ்கையை ஒரு பார்வை பார்ப்போம்.2016-ல் Oru Naal Koothu படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார்.
அறிமுகம் நிவேதா பெத்துராஜ் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு இரு மொழி திரைப்படங்களிலும் சமமாக நடித்தவர் ஆவர். 2016-ஆம் ஆண்டு வெளியான Oru Naal Koothu திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் தனது அறிமுகத்தைச் செய்தார். பின்னர் 2017-ல் Mental Madhilo மூலம் தெலுங்கு திரையுலகிலும் கால் பதித்தார். தற்போது அவர் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் தனது வருங்கால கனவனுடன் போஸ்ட் ஒன்று போட்டதால் ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்.
பிறப்பு & கல்வி நிவேதா பெத்துராஜ் 30 நவம்பர் 1990 அன்று மதுரையில் பிறந்தார். சிறுவயதில் குடும்பத்துடன் கோவில்பட்டியில் வாழ்ந்தார். பின்னர் துபாயில் 10 வருடங்கள் வசித்து Crescent English High School-இல் கல்வி பயின்றார். மேலாண்மை துறையில் Heriot-Watt University, Edinburgh-இல் பட்டம் பெற்றார்.
அழகிப்போட்டி சாதனை 2015-ல் Miss India UAE பட்டத்தை வென்று பெருமை பெற்றார். அதனைத் தொடர்ந்து Miss India Worldwide 2015 அழகிப் போட்டியில் பங்கேற்று Top 5 Finalists பட்டியலில் இடம்பிடித்தார். இந்த வெற்றி, அவருக்கு சினிமா உலகுக்குள் நுழைவதற்கான முக்கிய வாய்ப்பைத் தந்தது.
தொடக்கப்படங்கள் நிவேதாவின் முதல் திரைப்படமான Oru Naal Koothu விமர்சகர்களின் பாராட்டைப் பெற்றது. 2017-ல் Podhuvaga Emmanasu Thangam என்ற தமிழ்ப் படத்திலும், Mental Madhilo என்ற தெலுங்கு படத்திலும் நடித்தார். இரு படங்களும் அவரை ரசிகர்களுக்கு இன்னும் நெருக்கமாக்கின.
வெற்றி படங்கள் 2018-ல் Tik Tik Tik (இந்தியாவின் முதல் ஸ்பேஸ் படம்) மற்றும் Thimiru Pudichavan போன்ற படங்களில் வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்தார். 2019-ல் தெலுங்கு படம் Chitralahari வணிக ரீதியாக வெற்றி பெற்றது. அதே நேரத்தில் தமிழில் Sangathamizhan படத்திலும் நடித்தார்.
தொடர்ந்த கேரியர் 2020-ல் அல்லு அர்ஜுன் நடித்த Ala Vaikunthapurramuloo படத்தில் நிவேதா நடித்தார். 2021-ல் Red (ராம் பொத்தினேனி ஹீரோ) மற்றும் தமிழில் Pon Manickavel (பிரபுதேவா ஹீரோ) ஆகிய படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களை செய்தார். ரசிகர்கள் அவரை அன்புடன் Tamil Ponnu என்று அழைத்தனர்.
சமீபத்திய படங்கள் 2022-ல் Bloody Mary மற்றும் Virata Parvam படங்களில் நடித்தார். 2023-ல் விஷ்வக் சென்னுடன் இணைந்து Das Ka Dhamki படத்தில் நடித்தார். சமீபத்தில் 2024-ல் ZEE5-ல் வெளியாகிய Paruvu வெப் சீரிஸில் அவர் நடித்த விதம் விமர்சகர்களாலும் ரசிகர்களாலும் பாராட்டப்பட்டது.