அக்டோபர் 18 முதல் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பெரும் நன்மைகள், வெற்றி மேல் வெற்றி

Guru Peyarchi In October: அக்டோபரில் குரு தனது உச்ச ராசியான கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். குரு கடக ராசிக்கு மாறுவது சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும், மேலும் நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்பையும் தரும். 

கடக ராசியில் குரு பெயர்ச்சி அடையப் போவதால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக் கொள்வோம்.
ஜோதிடத்தில், குருவின் ராசி மாற்றம் 13 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும். இருப்பினும், இந்த ஆண்டு குருவின் ராசி மாற்றம் இரண்டு முறை நடைபெறுகிறது. அதன்படி வரும் மே மாதம், குரு மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சியடைந்து தற்போது பயணித்து வருகிறது. தற்போது அடுத்த மாதம அதாவது அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி குரு பெயர்ச்சி கடகத்தில் நடக்கப் போகிறது.   

குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி இரவு 9:39 மணிக்கு நிகழும், மேலும் அது டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி வரை இந்த ராசியில் இருக்கும். குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளையும் பாதிக்கும், ஆனால் சில அதிர்ஷ்ட ராசிகளுக்கு குரு அருள்பாலிப்பார். 

மிதுனம்: குருவின் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்கு சாதகமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் புதிய வருமான ஆதாரங்களைக் காண்பீர்கள். உங்கள் தொழில் புதிய உயரங்களை எட்டும். உங்கள் வணிக நிலை வலுவடையும், உங்கள் தன்னம்பிக்கை வளரும். உங்கள் திருமண வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும்.

கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் பெயர்ச்சி நிதி பலத்தை அளிக்கும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் பண ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகளை அனுபவிப்பீர்கள். வேலையில் இருப்பவர்கள் ஒரு நேர்மறையான சூழ்நிலையைக் காண்பார்கள். நீதிமன்ற வழக்குகளில் வெற்றி பெறலாம்.

மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பெயர்ச்சி சாதகமான பலனைத் தரும். இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம், சிலருக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் வருமான உயர்வு கிடைக்கலாம். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். முழு ஆதரவைப் பெறுவார்கள்.

குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

