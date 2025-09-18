English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பிரைவேட் ஜெட் வைத்திருக்கும் சவுத் இந்தியா நடிகர்கள்! யார் யார் தெரியுமா?

South Indian Actors Have Their Own Jets: நம்ம சவுத் இந்தியா நடிகர்கள் என்ன மாதிரி லக்‌ஷுரி வாழ்க்கை நடத்துறாங்க தெரியுமா?  சிலர் கார்களும் வீடுகளும் இல்லாமல் பிரைவேட் ஜெட்டையே வாங்கியிருக்காங்க!

South Indian Actors Have Their Own Jets: ராம் சரண் முதல் அல்லு அர்ஜுன் வரை பல பிரபல நடிகர்கள் கோடிகளுக்கு பிரைவேட் ஜெட்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். இவர்களின் லைஃப் ஸ்டைல் ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படுத்தும் வகையில் இருக்கிறது.
ராம் சரண்: RRR ஹீரோ, தனது குடும்பத்துடன் செல்ல Trujet ஜெட்டை பயன்படுத்துகிறார்.

ரஜினிகாந்த்: தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் தொடர்பான பயணங்களுக்கு பிரைவேட் ஜெட் வைத்துள்ளார்.

நயன்தாரா: லேடி சூப்பர் ஸ்டார், குடும்ப நிகழ்வுகள் மற்றும் தொழில் பணிகளுக்காக பிரைவேட் ஜெட் பயன்படுத்துகிறார்.  

மகேஷ் பாபு: சவுத் இந்தியாவின் அதிகம் சம்பளம் பெறும் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான விஜய், குடும்ப விடுமுறைகளுக்கும் தொழில் தொடர்பான படப்பிடிப்பு பயணங்களுக்கும் தனிப்பட்ட பிரைவேட் ஜெட்டை வைத்துள்ளார்.

ஜூனியர் என்.டி.ஆர்: ஆட்டோமொபைல் ரசிகர், சுமார் ரூ.8 கோடி மதிப்புள்ள ஜெட் வைத்துள்ளார்.  

சிரஞ்சீவி: மிகப்பெரிய நெட்வொர்த்துடன், தனக்கென லக்‌ஷுரி பிரைவேட் ஜெட் வைத்துள்ளார்.  

அல்லு அர்ஜுன்: Pushpa ஹீரோ, திருமணத்திற்குப் பிறகு 6 சீட்டர் லக்‌ஷுரி ஜெட் வாங்கியுள்ளார்.

