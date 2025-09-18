பிரைவேட் ஜெட் வைத்திருக்கும் சவுத் இந்தியா நடிகர்கள்! யார் யார் தெரியுமா?

South Indian Actors Have Their Own Jets: நம்ம சவுத் இந்தியா நடிகர்கள் என்ன மாதிரி லக்ஷுரி வாழ்க்கை நடத்துறாங்க தெரியுமா? சிலர் கார்களும் வீடுகளும் இல்லாமல் பிரைவேட் ஜெட்டையே வாங்கியிருக்காங்க!
South Indian Actors Have Their Own Jets: ராம் சரண் முதல் அல்லு அர்ஜுன் வரை பல பிரபல நடிகர்கள் கோடிகளுக்கு பிரைவேட் ஜெட்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். இவர்களின் லைஃப் ஸ்டைல் ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படுத்தும் வகையில் இருக்கிறது.
ராம் சரண்: RRR ஹீரோ, தனது குடும்பத்துடன் செல்ல Trujet ஜெட்டை பயன்படுத்துகிறார்.
ரஜினிகாந்த்: தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் தொடர்பான பயணங்களுக்கு பிரைவேட் ஜெட் வைத்துள்ளார்.
நயன்தாரா: லேடி சூப்பர் ஸ்டார், குடும்ப நிகழ்வுகள் மற்றும் தொழில் பணிகளுக்காக பிரைவேட் ஜெட் பயன்படுத்துகிறார்.
மகேஷ் பாபு: சவுத் இந்தியாவின் அதிகம் சம்பளம் பெறும் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான விஜய், குடும்ப விடுமுறைகளுக்கும் தொழில் தொடர்பான படப்பிடிப்பு பயணங்களுக்கும் தனிப்பட்ட பிரைவேட் ஜெட்டை வைத்துள்ளார்.
ஜூனியர் என்.டி.ஆர்: ஆட்டோமொபைல் ரசிகர், சுமார் ரூ.8 கோடி மதிப்புள்ள ஜெட் வைத்துள்ளார்.
சிரஞ்சீவி: மிகப்பெரிய நெட்வொர்த்துடன், தனக்கென லக்ஷுரி பிரைவேட் ஜெட் வைத்துள்ளார்.
அல்லு அர்ஜுன்: Pushpa ஹீரோ, திருமணத்திற்குப் பிறகு 6 சீட்டர் லக்ஷுரி ஜெட் வாங்கியுள்ளார்.