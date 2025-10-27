விருச்சிகத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிஷ்டம், அனைத்திலும் சூப்பர் வெற்றி

Mars Transit 2025 in Scorpio : கிரகத்தின் தளபதியான செவ்வாய், இன்று, அதாவது அக்டோபர் 27, 2025 அன்று பிற்பகல் 3:41 மணிக்கு விருச்சிக ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். விருச்சிகம் என்பது செவ்வாயின் அதிபதி ராசி ஆகும். இந்தப் பெயர்ச்சி பல ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலனைத் தரும்.
Mars Transit In Scorpio Horoscope 2025: ஜோதிடத்தில், ஒன்பது கிரகங்களில் செவ்வாய் ஒரு சிறப்பு இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இது கிரகங்களின் தளபதியாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும், செவ்வாய் சிவப்பு கிரகம் மற்றும் போரின் கடவுள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஜாதகத்தில் செவ்வாய் வலுவாக இருக்கும் ஒருவரை யாராலும் தோற்கடிக்க முடியாது என்று கூறப்படுகிறது. அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி, செவ்வாய் தனது சொந்த ராசியான விருச்சிக ராசியில் நுழைவார். இந்தப் பெயர்ச்சி எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதைப் பார்க்கலாம்.
கடகம்: செவ்வாய் உங்கள் ஐந்தாவது வீட்டைக் கடப்பார், இந்த இடம் குழந்தைகள், புத்திசாலித்தனம், ஞானம் மற்றும் காதல் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது. செவ்வாய் கிரகத்தின் இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு குழந்தைகளைப் பெற்ற மகிழ்ச்சியைத் தரும். உங்கள் அறிவுசார் திறன்கள் அதிகரிக்கும், மேலும் குருவின் முழு ஆதரவையும் பெறுவீர்கள். இந்த நேரத்தில், நீங்கள் தொழில் லாபங்களை அனுபவிப்பீர்கள்.
துலாம்: செவ்வாய் உங்கள் இரண்டாவது வீட்டைக் கடக்கும். உங்கள் ஜாதகத்தின் இரண்டாவது வீடு நமது செல்வம் மற்றும் இயற்கையுடன் தொடர்புடையது. செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு நிதி நன்மைகளைத் தரும். மேலும், உங்கள் குழந்தைகளின் முழு ஆசீர்வாதங்களையும் நீங்கள் பெறுவீர்கள். எனவே, செவ்வாய் கிரகத்தின் நல்ல பலன்களை உறுதி செய்ய, உங்கள் சகோதரர்களுக்குத் தேவைப்படும் போதெல்லாம் அவர்களுக்கு உதவுங்கள்.
விருச்சிகம்: செவ்வாய் உங்கள் முதல் வீட்டில், அதாவது லக்ன வீட்டில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். ஜாதகத்தில், லக்னம் அதாவது முதல் இடம் நமது உடல் மற்றும் முகத்துடன் தொடர்புடையது. இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி உங்கள் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, எல்லாவித மகிழ்ச்சியையும் தரும். அரசியலில் ஈடுபடுபவர்கள், இரும்பு, மரம் மற்றும் இயந்திரங்களில் பணிபுரிபவர்கள் நிதி ரீதியாகவும் பயனடைவார்கள்.
மகரம்: மகர ராசியில் செவ்வாய் கிரகத்தின் நகர்வுகள் உங்களுக்கு மிகவும் சாதகமான பலன்களை அளிக்கும். இது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு உத்வேகத்தையும், செயலில் இறங்கும் தீவிரத்தையும் ஏற்படுத்தும். உங்கள் லட்சியங்கள் நிறைவேற இது ஒரு சிறப்பான நேரம். செயல்களைத் தள்ளிப்போடாமல், துடிப்புடன் முடிப்பீர்கள். உங்கள் நண்பர்கள் உங்களுக்கு முழு ஆதரவு அளிப்பார்கள், மேலும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் சுபீட்சமும் செழித்தோங்கும்.
மீனம்: இந்த செவ்வாய் கிரகப் பெயர்ச்சி உங்கள் ஒன்பதாவது வீட்டில் நடைபெறும். ஜாதகத்தின் ஒன்பதாவது வீடு நமது விதியுடன் தொடர்புடையது. இந்த செவ்வாய் கிரகப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு அனைத்து வகையான மகிழ்ச்சியையும் அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவையும் தரும். உங்கள் மூத்த சகோதரரின் ஆதரவு உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை மேலும் அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில், ஆயுதங்கள், மருத்துவம் மற்றும் விவசாயத் துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் நிதி ஆதாயங்களை அனுபவிப்பார்கள். நிர்வாக சேவைகளில் பணிபுரிபவர்களுக்கும் புதிய பதவி கிடைக்கக்கூடும்.
செவ்வாய் கிரகத்தின் அருள் பெற, செவ்வாய்க்கிழமைகளில் விரதம் இருந்து, சிவந்த நிறமுடைய மலர்களைக் கொண்டு அர்ச்சனை செய்து, துவரம் பருப்பு சாதத்தை நிவேதனம் செய்து வழிபடலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.