விஜய் முதல் மு.க.ஸ்டாலின் வரை - இன்றைய ராசிபலன் கணிப்பில் யாருக்கு யோகம்?

Rasipalan Today : விஜய் முதல் மு.க.ஸ்டாலின் வரை - இன்றைய ராசிபலன் கணிப்பில் யாருக்கு யோகம்? என்பதை பார்க்கலாம்

 

Rasipalan Today : இன்றைய ராசிபலன் கணிப்பில் தமிழ்நாட்டு அரசியல்வாதிகளுக்கு யாருக்கு யோகம் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

 
மு.க. ஸ்டாலின் - சிம்ம ராசி : இன்று உங்களுக்குத் தொட்ட காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும் இனிய நாளாக இருக்கும். முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும்போது நிதானம் தேவைப்பட்டாலும், செல்வாக்கு உயரும். மனதில் நினைத்த திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கான புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.  

சீமான் - சிம்ம ராசி : இன்று உங்களுக்குத் தொட்ட காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும் இனிய நாளாக இருக்கும். முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும்போது நிதானம் தேவைப்பட்டாலும், செல்வாக்கு உயரும். மனதில் நினைத்த திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கான புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.  

எடப்பாடி பழனிசாமி - கன்னி ராசி : சுப விரயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் வரவு செலவுகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. உடன் இருப்பவர்களால் தேவையற்ற அலைச்சல்கள் ஏற்பட்டாலும், இறுதியில் காரியம் கைகூடும். எதிர்ப்புகளைச் சமாளித்து உங்கள் நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருந்து வெற்றி பெறுவீர்கள்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் - ரிஷப ராசி : இன்று உங்களுக்கு லாபகரமான நாடாக அமையும், புதிய முயற்சிகளில் வேகம் காட்டுவீர்கள். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களின் ஆதரவு உங்கள் தன்னம்பிக்கையை மேலும் அதிகரிக்கும். பணிச்சுமை சற்று அதிகமாகத் தோன்றினாலும், உங்கள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.

விஜய் - கடக ராசி : இன்று உங்களுக்குப் புதிய முயற்சிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும் மற்றும் உற்சாகமான நாளாக அமையும். உடன் இருப்பவர்களின் ஆதரவால் கடினமான பணிகளையும் எளிதாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். மக்களிடையேயான உங்கள் நற்பெயரும் செல்வாக்கும் உயருவதற்கான சாதகமான சூழல் நிலவுகிறது.  

ஓ. பன்னீர்செல்வம் - மீன ராசி : நிதானமாகவும் பொறுமையுடனும் செயல்பட வேண்டிய நாள், பேச்சில் கவனமாக இருப்பது அவசியம். தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது உங்கள் மன அமைதிக்கு வழிவகுக்கும். இறை வழிபாடு மற்றும் தியானம் செய்வதன் மூலம் மனத்தெளிவும் நிம்மதியும் பெறுவீர்கள்.

