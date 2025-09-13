English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கஜகேசரி ராஜயோகம்: நாளை முதல் 3 ராசிகளுக்கு லாபம், அதிர்ஷ்டம், அனைத்திலும் வெற்றி

Gajakesari Rajayogam: செப்டம்பர் 14, 2025 அன்று, மிதுன ராசியில் சந்திரனும் குருவும் இணைவதால் கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாகும். இதனால் 3 ராசிகளுக்கு அற்புதமான நன்மைகள் நடக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Gajakesari Yogam: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் சந்திரன் வேகமாக நகரும் கிரகமாகக் கருதப்படுகிறார். இவர் சுமார் இரண்டரை நாட்களில் தனது ராசியை மாற்றுகிறார். இந்த நேரத்தில் இவர் மற்ற கிரகங்களுடன் இணைகிறார். பல நேரங்களில் இந்த சேர்க்கைகளால் சுப யோகங்களும் சில நேரங்களில் அசுப யோகஙளும் உருவாகும்.
ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, செப்டம்பர் 14, 2025 அன்று, சந்திரன் மிதுன ராசிக்குள் நுழைவார், அங்கு குரு ஏற்கனவே இருக்கிறார். இந்த சேர்க்கை ஒரு சிறப்பு மற்றும் அரிய யோகத்தை உருவாக்கும். இது கஜகேசரி யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த யோகம் 12 ராசிக்காரர்களுக்கு வெவ்வேறு பலன்களை தரும்.

குரு, சந்திரன் சேர்க்கையால் ஏற்படும் கஜகேசரி ராஜயோகத்தின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் மிக அதிக நன்மைகள் ஏற்படும். அவர்கள் வாழ்வில் வெற்றி மழை பொழியும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மிதுனம்: கஜகேசரி யோகம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு கிடைக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். புதிய சாதனைகளை செய்வீர்கள். திருமண வாழ்க்கையில் இனிமையும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் நேர்மறையான சூழ்நிலையும் இருக்கும்.

சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த யோகம் அதிக பலனளிக்கும். குரு பகவான் மற்றும் சந்திரனின் அருளால் வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் பிறக்கும். வணிகம் மற்றும் முதலீட்டிலிருந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கும். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு பதவி உயர்வும், ஊதிய உயர்வும் சமூகத்தில் மரியாதையும் கிடைக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், முடிவெடுக்கும் திறன் வலுவடையும்.

துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு கஜகேசரி யோகத்தால் சிறப்பு ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கும். பணம் மற்றும் வருமானத்தில் அதிகரிப்பு இருக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பின் முழு பலனையும் பெறுவீர்கள், மேலும் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். மதம் மற்றும் ஆன்மீகப் பணிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். தொழிலில் அதிக லாபம் ஈட்டுவீர்கள்.

கஜகேசரி யோகம் பொதுவாக செல்வம் மற்றும் செழிப்புக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். இதன் தாக்கத்தால் சமூகத்தில் ஆளுமை மேம்படும். தலைமைத்துவ குணங்கள் மிளிரும்,வெற்றிகள் குவியும்.

குரு பகவானின் பரிபூரண அருளை பெற, தினமும், ‘ஓம் விருஷபத் வஜாய வித்மஹே க்ருணி ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்’ என்ற குரு காயத்ரி மந்திரத்தை சொலவ்து நல்லது.

மனோபலத்தை அதிகரிக்கவும், மனக்குழப்பங்களை நீக்கவும், ‘ஓம் பத்மத்வஜாய வித்மஹே ஹேமரூபாய தீமஹி தன்னோ சந்திரஹ் ப்ரசோதயாத்’ என்ற சந்திர காயத்ரி மந்திரத்தை பாராயணம் செய்வது நல்லது.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

