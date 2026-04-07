அட்சய திருதியை நாளில் கஜகேசரி ராஜயோகம்.. 4 ராசிகளுக்கு நகை, பணம் கொட்டும்!

Gajkesari Rajyog On Akshaya Tritiya April 19th: அட்சய திருதியை நாளில் கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாகிறது. அதாவது, ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி இந்த கஜகேசரி யோகம் உருவாகிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நகை வாங்கும் அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கிறது.

 

 

Gajkesari Rajyog On Akshaya Tritiya: ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி குரு பகவானும், சந்திரனும் சேர்ந்து கஜகேசரி ராஜயோகத்தை உருவாக்க உள்ளார். இந்த நாளில் தான் அட்சய திருதியையும் வருகிறது. 

 
ஜோதிடத்தில் ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் நிலையால் 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. மேலும், இரண்டு கிரகங்கள் ஒன்றிணைவதும் நடக்கும். இதுவும் ராசிகளுக்கு நேர்மறையான மற்றம் எதிர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும்.  

அந்த வகையில், ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி அட்சய திருதியை வருகிறது. இந்த நாளில் தங்கத்தை வாங்குவது சிறப்பானதாக கருதப்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட மங்களகரமான நாளில் குரு பகவான் மற்றும் சந்திரனும் ஒன்றிணைகின்றனர்.  குரு மற்றும் சந்திரன் சேர்க்கையால் கஜகேசரி யோகம் உருவாகிறது. இந்த கஜகேசரி யோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கும் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.   

மேஷம் - அட்சய திருதியை  நாளில் உருவாகும் கஜகேசரி ராஜயோகத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் நல்ல லாபத்தை பெறுவார்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். அதிக பணத்தை சம்பாதிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் வரும். பணியிடத்திலும் உங்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும். உங்கள் குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கக் கூடும். லட்சுமி தேவியின் அருளால் அட்சயி திருதியை நாளில் தங்கத்தை வாங்கி குவிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் அசுர வளர்ச்சி அடைவீர்கள்.  

கன்னி -  கஜகேசரி ராஜயோகத்தால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை பெறுவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பணக் கஷ்டம் தீரும். உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவார்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் நிதி ரீதியாக உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். நகை, சொத்து வாங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. அட்சய திருதியை நாளில் தங்கமும் வாங்குவீர்கள். திருமணமாகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.  

துலாம் - கஜகேசரி ராஜயோத்தால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு பண வரவு அதிகரிக்கும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து அதிகப்படியான லாபத்தை பெறுவீர்கள். புதிய வீடு வாகனம் வாங்குவதற்கான அதிக வாய்ப்புள்ளது. சொத்து விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதகமான முடிவுகள் இருக்கும். ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கக் கூடும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது.  உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும்.   

தனுசு - கஜகேசரி ராஜயோகத்தால் தனுசு ராசிக்காரர்கள் தொழிலில் வளர்ச்சி, செழிப்பை பெறுவார்கள். பண கஷ்டங்கள் தீரும். தொழிலதிபர்கள் நல்ல லாபத்தை பார்ப்பீர்கள். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். மன தைரியம், நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நீண்ட நாள் கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள்.  சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)  

