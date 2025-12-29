English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • கஜகேசரி யோகம் 2026.. 3 ராசிகளுக்கு அனைத்திலும் வெற்றி, ஜாக்பாட் அடிக்கும்

கஜகேசரி யோகம் 2026.. 3 ராசிகளுக்கு அனைத்திலும் வெற்றி, ஜாக்பாட் அடிக்கும்

Gaj Kesari Yog Lucky Zodiac Sign 2026: ஜோதிடத்தின்படி, கஜகேசரி ராஜயோகம் எனப்படும் மிகவும் மங்களகரமான மற்றும் செல்வாக்குமிக்க ராஜயோகம், ஆண்டின் தொடக்கத்தில் உருவாகிறது. இந்த ராஜயோகத்தால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மையுடன் கூடிய பலன் கிடைக்கும் என்பதை பார்ப்போம்.

 
1 /7

2026ம் புத்தாண்டு தொடங்க இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், அனைவரும் மிகுந்த உற்சாகத்துடனும், வரவிருக்கும் ஆண்டு தங்களுக்கு என்ன பலன்களைத் தரும் என்ற எதிர்பார்ப்புடனும் உள்ளனர். இந்தப் புத்தாண்டு தங்கள் வாழ்க்கையில் என்னென்ன மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும் என்பதை அறிய அனைவரும் ஆவலாக இருக்கிறார்கள். ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, ஆண்டின் தொடக்கத்திலேயே மிகவும் மங்களகரமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாக உள்ளது.  

2 /7

பஞ்சாங்கத்தின் படி, இந்த ராஜயோகம் ஜனவரி 2, 2026 வெள்ளிக்கிழமை சந்திரன் மற்றும் குருவின் சிறப்பு இணைப்பால் உருவாகும். இந்த நாளில், சந்திரன் குரு ஏற்கனவே அமைந்துள்ள மிதுன ராசிக்கு இடம்பெயர்வார். இந்த மங்களகரமான குரு-சந்திரன் இணைப்பு ஒரு நபரின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் வெற்றிக்கான புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும்.  

3 /7

கஜகேசரி ராஜயோகம் ஜோதிடத்தில் மிகவும் சக்திவாய்ந்த யோகமாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் செல்வாக்கு பல ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ஆதாயங்கள், தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் குடும்ப மகிழ்ச்சியைத் தரும். இந்த ராஜயோகம் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் என்பதை பார்ப்போம்.  

4 /7

ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, கஜகேசரி ராஜயோகம் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தும். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள நிதிகள் மீட்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு குறித்த நேர்மறையான செய்திகள் கிடைக்கக்கூடும். முதலீட்டு முடிவுகள் நன்மை பயக்கும். குடும்ப வாழ்க்கை அமைதியாக இருக்கும், மேலும் புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகக்கூடும்.  

5 /7

மிதுனம்: இந்த ராஜயோகம் மிதுன ராசியில் உருவாகிறது, எனவே அதன் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை இந்த ராசிக்காரர்கள் உணருவார்கள். 2026 ஆம் ஆண்டில், உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், உங்கள் தொழில் நிலைத்தன்மையைக் காணும். வேலையில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும், இது எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு வழி வகுக்கும். மரியாதை அதிகரிக்கும், நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படும், மேலும் செல்வாக்கு மிக்கவர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.

6 /7

துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த ராஜயோகம் வணிகம் மற்றும் கூட்டாண்மை தொடர்பான விஷயங்களில் நன்மை பயக்கும். புதிய திட்டங்கள், ஒப்பந்தங்கள் பெறலாம். திருமண வாழ்க்கை மற்றும் உறவுகளில் நல்லிணக்கம் நிலவும். நிதி நல்வாழ்வு மேம்படும். கூடுதலாக, கல்வி, ஆன்மீகம், வெளிநாட்டுப் பயணம் மற்றும் தொழில் வளர்ச்சி ஏற்படும். மாணவர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுபவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை அடையலாம்.  

7 /7

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Gajakesari Yoga Guru Peyarchi Guru Jupiter Astrology Rasipalan

Next Gallery

ரூ.1,000 அபராதம்! பான் ஆதார் கார்டு இணைப்பதில் சிக்கலா? உடனே இதை பண்ணுங்க