கடகத்தில் கஜகேசரி யோகம்.. குருவால் 3 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், அதிஷ்டம் உயரும்

Gajkesari Yogam 2025: கடக ராசியில் குரு மற்றும் சந்திரனின் சேர்க்கை நிகழ உள்ளது. கடகத்தில் இந்த இரண்டு கிரகங்களின் இணைவு கஜகேசரி யோகத்தை உருவாக்கும்.
இந்த கஜகேசரி யோகம் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் என்பதை பார்ப்போம்.
ஜோதிடத்தில், கிரகங்களின் நிலை மற்றும் இயக்கம் அனைத்து ராசிகளின் வாழ்க்கையை பாதிக்கிறது. நவம்பர் 10 ஆம் தேதி, குரு மற்றும் சந்திரனின் இணைவு நடைபெற உள்ளது. இந்த இணைவு கடகத்தில் நிகழும். குரு மற்றும் சந்திரன் கடகத்தில் இணைவது கஜகேசரி யோகத்தை உருவாக்கும். இந்த யோகம் ஜோதிடத்தில் மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
கஜகேசரி யோகம் என்பது ஜோதிடத்தில் மிக உயர்வான மற்றும் மங்களகரமான யோகங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. கஜம் என்றால் யானை (Jupiter - குரு), கேசரி என்றால் சிங்கம் (Moon - சந்திரன்). இந்த யோகம் ஜாதகத்தில் அமையப் பெற்றவர்கள் ஒரு அரசனைப் போல கம்பீரத்துடனும், வெற்றியுடனும் வாழ்வார்கள் என்று நம்பப்படுகிறது.
கஜகேசரி யோகம்: கடந்த மாதம், அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி, கடகத்தில் குரு அதிசார நிலையில் நுழைந்தது பெயர்ச்சி அடைந்தார். நவம்பர் 10, 2025 அன்று, சந்திரன் கடகத்தில் நுழைகிறது. குரு மற்றும் சந்திரனின் இணைவு கடகத்தில் உருவாகும். இந்தப் பெயர்ச்சி நவம்பர் 10 ஆம் தேதி மதியம் 1:02 மணிக்கு கடகத்தில் ஏற்படும். குரு ஏற்கனவே கடகத்தில் ஹன்ஸ் மஹாபுருஷ் ராஜயோகத்தை உருவாக்கியுள்ளார். இந்த ராஜயோகத்தின் உருவாக்கம் மூன்று ராசிகளுக்கு நன்மை பயக்கும்.
மேஷம்: கஜகேசரி யோகம் மேஷ ராசிக்கு நன்மை பயக்கும். இது உங்களுக்கு நல்ல நேரமாக இருக்கும். நீங்கள் புதிய வேலைகளைத் தொடங்கலாம். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவடையும். வேலையில் உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கலாம். உங்கள் குடும்பத்திற்கும் சில நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்கள் இந்த நல்ல யோகத்தால் நிச்சயமாக பயனடைவார்கள். சமூகத்தில் உங்களுக்கு நிறைய மரியாதை கிடைக்கும். முக்கியமான பொறுப்புகள் உங்கள் தோள்களில் விழக்கூடும். உங்கள் கடின உழைப்பு பலனளிக்கும், வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கக்கூடும்.
விருச்சிகம்: இது உங்களுக்கு நல்ல நேரமாக இருக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவடையும். நீங்கள் மனதளவில் பயனடையக்கூடும். சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வது நன்மைகளைத் தரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை இருக்கும். உங்களுக்கு சில நல்ல செய்திகள் கிடைக்கக்கூடும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கும் நன்மை கிடைக்கக்கூடும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.