மிதுனத்தில் கஜகேசரி யோகம் 2026.. குருவால் 3 ராசிகளுக்கு அதிஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி

Gajakesari Yogam 2026: வருகிற ஜனவரி 2, 2026 அன்று, குரு மற்றும் சந்திரனின் சேர்க்கை நிகழப்போகிறது. இதனால் கஜகேசரி யோகம் உருவாக்கப் போகிறது. ஜோதிடர்கள் இந்த மங்களகரமான சேர்க்கையை மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு சிறந்த பலன்களை தரும் என்று கூறுகின்றனர். இந்த ராசிக்காரர்கள் 2026 ஆம் ஆண்டிலும் லட்சுமி தேவியின் ஆசீர்வாதங்களைப் பெறுவார்கள்.
கஜகேசரி யோகம் என்பது ஜோதிடத்தில் மிக உயர்வான மற்றும் மங்களகரமான யோகங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. கஜம் என்றால் யானை (Jupiter - குரு), கேசரி என்றால் சிங்கம் (Moon - சந்திரன்). இந்த யோகம் ஜாதகத்தில் அமையப் பெற்றவர்கள் ஒரு அரசனைப் போல கம்பீரத்துடனும், வெற்றியுடனும் வாழ்வார்கள் என்று நம்பப்படுகிறது.
2026 புத்தாண்டு தொடங்க இன்னும் சில நாட்களே உள்ளது. புத்தாண்டு தொடங்கும்போது, மிகவும் அரிதான மற்றும் மங்களகரமான தற்செயல் நிகழ்வு நிகழப் போகிறது. ஜோதிடத்தின் படி, வரும் ஜனவரி 2, 2026 அன்று, குரு மற்றும் சந்திரனின் சேர்க்கை ஏற்பட்டு கஜகேசரி யோகத்தை உருவாக்கும். இந்த நாளில், நண்பகலில், சந்திரன் குரு ஏற்கனவே அமைந்துள்ள மிதுன ராசிக்குள் செல்வார். இதன் விளைவாக, மிதுனத்தில் இரு கிரகங்களின் சேர்க்கை புரிந்து கஜகேசரி யோகத்தை உருவாக்கும். ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, ஆண்டின் தொடக்கத்தில் உருவாகும் கஜகேசரி யோகம் மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.
ரிஷபம்: ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கஜகேசரி யோகம் உருவாகுவது, ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 ஆம் ஆண்டு லட்சுமி தேவியின் ஆசிர்வாதம் தொடர்ந்து கிடைக்கும் என்பதைக் குறிக்கிறது. இந்த சுப யோகம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். நீங்கள் நிதி ரீதியாக வலுவடைவீர்கள். வேலை செய்பவர்கள் புதிய பொறுப்புகளையும் பதவி உயர்வு பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளையும் பெறுவார்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி காணப்படும். ஆரோக்கியம் மேம்படும். மரியாதை மற்றும் வருமானம் இரண்டும் அதிகரிக்கும்.
மிதுனம்: கஜகேசரி யோகம் மிதுன ராசியில் உருவாகிறது, எனவே இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக நன்மை கிடைக்கும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். நிதி ஆதாயங்கள் அதிகரிக்கும். தொழிலதிபர்களுக்கு லாபத்திற்கான புதிய வழிகள் திறக்கப்படும். உங்கள் பேச்சு மற்றும் கருத்துக்கள் மக்களை ஈர்க்கும். உங்கள் படைப்பு வேலை எல்லா இடங்களிலும் பாராட்டப்படும். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த நேரம் மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் முன்னேற்றத்தால் நிறைந்திருக்கும்.
துலாம்: ஆண்டின் தொடக்கத்தில் உருவாகும் கஜகேசரி யோகம், துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். உங்கள் அதிர்ஷ்டம் மேலும் வலுப்பெறும். இந்த நல்ல யோகம் உங்கள் வாழ்க்கையில் சில நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. செல்வம், செழிப்பு மற்றும் உறவுகளில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் காணப்படும். வேலையில் புதிய வாய்ப்புகள் எழும், மேலும் உங்கள் முயற்சிகள் பாராட்டப்படும். பதவி, கௌரவம் மற்றும் செல்வாக்கு அதிகரிப்பதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன. வருமானத்தில் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் சாத்தியமாகும். குடும்ப வாழ்க்கையில் அன்பும் நல்லிணக்கமும் நிலவும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.