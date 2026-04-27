கஜகேசரி யோகம்: குருவின் அருளால் 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. மே முதல் பொற்காலம், அதிர்ஷ்டம் குவியும்!

Gajakesari Yogam On May 5th: மே 5ஆம் தேதி கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு  அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொடுக்கும். 

 

Gajakesari Yogam On May 5th: குரு மற்றும் சந்திரன் ஆகிய இரண்டு கிரகங்களும் இணைந்து கஜகேசரி ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இதனால், மே தொடக்கத்திலேயே சில ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்டாக இருக்கும். நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள்.

 
ஜோதிடத்தின்படி,  9 கிரகங்களும் தங்கள் ராசியையும், நட்சத்திரத்தையும் மாற்றிக் கொண்டு வருகின்றனர. கிரகங்களின் மாற்றத்தால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. 9 கிரகங்களில் மிகவும் மங்களகரமானதாக குரு மற்றும் சுக்கிரன் பார்க்கப்படுகிறார். இந்த இரண்டு கிரகங்களும் ஒன்றிணையும் போது, ராஜயோகங்கள் உருவாகுவது வழக்கம். அந்த வகையில், மே 5ஆம் தேதி குரு, சந்திரன் இணைந்து கஜகேசரி ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது.   

மே 5ஆம் தேதி மதியம் 12.55 மணிக்கு சந்திரன் தனுசு ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். தனுசு ராசி குருவால் ஆளுப்படும் ராசியாகும்.  இந்த ராசியில் குருவும், சந்திரனும் ஒன்றுக் கொன்று எதிர் திசையில், அதாவது, 7ஆம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகின்றனர். இதனால், கஜகேசரி யோகம் உருவாகிறது.  சந்திரன் மே 8ஆம் தேதி வரை தனுசு ராசியில் இருப்பார். இந்த யோகம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் மங்களகரமான யோகமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த யோகத்தால் சில ராசிகளுக்கு நன்மைகளை அள்ளிக் கொடுக்கும். ங  

மேஷம் - கஜகேசரி யோகத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை அதிரிக்கும். மே தொடக்கத்திலேயே உங்களுக்கு சிறந்ததாக இருக்கும். மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத பலன்களை பெறுவார்கள். வீட்டில் மகிழ்ச்சி, நிதி வளர்ச்சி, வேலையில் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றை காண்பீர்கள். புதிய வாகனம், விடு வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். இந்த யோகத்தால் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். நினைத்த காரியங்கள் நடக்கும். உங்கள் தொழில், வேலையில் சிறந்து விளங்குவீர்கள்.   

கடகம் -  கடக ராசியின் 12வது வீட்டில் குருவும், 6வது வீட்டில் தனுசு ராசியும் இருக்கிறது. இது உங்களை செல்வந்தராக வைக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற நன்மைகள் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் புதிய வாய்ப்புகளை பெறுவீர்கள்.  பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வருமானமும் உயரக் கூடும். நிதி நிலைமை மேம்படும். புதிய தொழில் தொடங்கவும் சிறந்த காலமாக இருக்கும். குருவின் அருளால் வாழ்க்கையில்  மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். உங்கள் வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள்.  உங்களுக்கு இருந்து வந்த சில பிரச்னைகள் தீரும்.  

மிதுனம் - கஜகேசரி ராஜயோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வத்தின் கதவுகள் திறக்கும். இந்த யோகம் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும். புதிய வீடு மறறும் வாகனம் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படலாம். வேலையில் மன அழுத்தம் குறையும். மன அமைதி கிடைக்கும். வாழ்க்கையில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றத்தை காண்பீர்கள். இந்த நேரத்தில் தன்னம்பிக்கை உங்களுக்கு அதிகரிக்கும். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். கடன் தொல்லை தீரும். புதிய வருமான வழிகள் உருவாகும். நீண்ட கால ஆசைகள் நிறைவேறும்.   

தனுசு - கஜகேசரி யோகத்தால் தனுசு ராசிக்காரர்கள் இரட்டிப்பு பலன்களை பெறுவார்கள்.  மே 5 முதல் மே 8ஆம் தேதி வரையிலான காலம் உங்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். இந்த காலத்தில் எடுக்கும் அனைத்து விஷயங்களும் தடையின்று நிறைவேறும். குரு பகவானின் அருள் உங்களுக்கு முழுமையாக கிடைக்கும். உங்கள் குழந்தைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். தம்பதியனருக்கு இடையேயான பிணைப்பு அதிகரிக்கும்.  திருமண தடைகள் நீங்கி, நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது.  

விருச்சிகம் - கஜகேசரி ராஜயோகத்தால் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு  வாழ்வில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும்.  மே 5 முதல் மே 8ஆம் தேதி வரை நீங்கள் எடுக்கும் அனைத்து முடிவுகளும் வெற்றியில் தான் முடியும். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரத்தை பெறுவீர்கள். கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்களக்கு லாபம் கிடைக்கும். உங்கள் காதலுக்கு பெற்றோர் சம்மதம் தெரிவிப்பார்கள். விரைவில் திருமணம் நடக்க வாய்ப்பள்ளது. போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்களை பெறுவீர்கள். ஆனால், நீங்கள் உடல் நலனில் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும்.   

