English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • இன்று கஜகேசரி யோகம்: 54 மணி நேரம்.. இந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், இன்று முதல் பணம் கொட்டும்

இன்று கஜகேசரி யோகம்: 54 மணி நேரம்.. இந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், இன்று முதல் பணம் கொட்டும்

பஞ்சாங்கத்தின்படி, சந்திரன் இன்று அதிகாலை 12:54 மணிக்கு மிதுன ராசியில் நுழைந்துள்ளார், மேலும் குருவுடன் இணைந்து கஜகேசரி ராஜ யோகத்தை உருவாக்கி உள்ளது. இந்த யோகம் 54 மணி நேரம் வரை நீடித்து, பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதி அதிகாலை 3:52 மணிக்கு சந்திரன் கடக ராசிக்குள் நுழைவார். 
1 /9

இன்று அதாவது பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதி அதிகாலை 12:54 மணிக்கு சந்திரன் மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார், குருவுடன் இணைந்து கஜகேசரி ராஜயோகத்தை உருவாக்கியுள்ளார். இந்த யோகம் 54 மணி நேரம் வரை நீடிக்கும். பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதி அதிகாலை 3:52 மணிக்கு சந்திரன் கடக ராசிக்குள் பயணத்தை தொடங்குவார்.

2 /9

மேஷம் நிதி முன்னேற்றத்தை தரும்.  தைரியமும் முடிவெடுக்கும் திறனும் அதிகரிக்கும்.  முதலீட்டில் லாபம் மற்றும் தொழில் பதவி உயர்வுகள் கிடைக்கும்.  வாழ்க்கையில் ஏற்படும் பிரச்சினைகள் இப்போது தீர்வு பெரும்.  

3 /9

ரிஷபம் நிதி ஆதாயத்திற்கான புதிய வழிகளைத் திறக்கும்.  நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள நிதிகள் மீட்கப்படலாம்.  எதிர்காலத்தில் லாபம் நிச்சயம் கிடைக்கும்.  பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கலாம்.  தொழிலதிபர்கள் லாபகரமான ஒப்பந்தங்களைப் பெறலாம்.  வாழ்க்கையில் வசதிகளும் ஆடம்பரங்களும் அதிகரிக்கக்கூடும். 

4 /9

மிதுனம்  மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன் கிடைக்கும்.  மரியாதை மற்றும் கௌரவத்தைப் பெறலாம்.  சிந்தனை நேர்மறையாக இருக்கும்.  திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.  ஆளுமை மேம்படும். 

5 /9

கடகம் கௌரவம் அதிகரிக்கும். சமூகத்தில் ஒரு புதிய அடையாளத்தை நிலைநாட்டுவீர்கள்.  குடும்ப பிரச்சனைகள் தீரும். வீட்டில் அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும்.  மன அமைதி மற்றும் மூதாதையர் சொத்துக்களால் நன்மைகள் கிடைக்கும்.

6 /9

கன்னி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.  வேலை மற்றும் தொழிலில் முன்னேற்றத்தைத் தரும்.  தொழிலதிபர்கள் ஒரு பெரிய வணிக ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடலாம்.  அவசர முதலீடுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். சமூக வட்டம் விரிவடையக்கூடும். 

7 /9

துலாம் தொழிலில் வெற்றியைத் தரும்.  புதிய தொழிலைத் தொடங்கலாம்.  மனைவியுடனான உங்கள் உறவு சுமூகமாக மாறும்.  திடீர் நிதி ஆதாயம் பெறலாம்.

8 /9

மீனம் மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.  போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி கிடைக்கும்.  வெளிநாட்டுப் பயணம் மேற்கொள்ளலாம்.  நிதி ஆதாயங்கள் சாத்தியமாகும்.  

9 /9

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

Gajkesari Rajyog 2026 Zodiac Signs guru gochar Chandra Gochar

Next Gallery

டி20 உலகக் கோப்பை.. ஒரு சீசனில் அதிக ரன்கள் அடித்த டாப் 7 வீரர்கள்!