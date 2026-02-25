கஜகேசரி யோகம் 2026: நாளை முதல் இந்த 4 ராசிகளின் தலையெழுத்தே மாறப்போகுது.. அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்!

Gajkesari Yog February: ஜோதிடத்தில், 'கஜகேசரி யோகம்' மிகவும் மங்களகரமானதாகவும் பலனளிப்பதாகவும் கருதப்படுகிறது. பிப்ரவரி 26, 2026 அன்று அதாவது நாளை, சந்திரன் மற்றும் குருவின் சேர்க்கை மீண்டும் நிகழ்ந்து இந்த சிறப்பு ராஜயோகத்தை உருவாக்கும், இது பல ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும். கஜ மற்றும் கேசரியின் சக்திகள் இணையும் போது, ஜாதகருக்கு மகத்தான செல்வம், அறிவுசார் திறன்கள் மற்றும் சமூக மரியாதை கிடைக்கும்.
ஜோதிடத்தில், 'கஜகேசரி யோகம்' மிகவும் மங்களகரமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த யோகங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. தேவகுரு குரு பகவனும் சந்திர பகவனும் ஒரு ஜாதகத்தில் இணைந்திருக்கும்போது அல்லது அவர்கள் ஒரு கேந்திர நிலையில் இருக்கும்போது இந்த சிறவவு யோகம் உருவாகிறது. இந்த மங்களகரமான சேர்க்கை பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதி மீண்டும் நிகழப் போகிறது.
இந்த யோகம் உள்ள ராசிக்காரர் யானையின் பலத்தையும், சிங்கத்தின் தைரியத்தையும், கம்பீரத்தையும் பெறுவார்கள் என்பது ஜோதிட நம்பிக்கை. இந்த கஜகேசரி யோகம் எந்த நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித் தரப் போகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம் இந்த நேரம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி முன்னேற்றத்தை தரும். உங்கள் பணம் நீண்ட காலமாக எங்காவது தேங்கிக் கிடந்தால், அது மீட்கப்படலாம். உங்கள் தைரியமும் முடிவெடுக்கும் திறனும் அதிகரிக்கும். முதலீட்டில் லாபம் மற்றும் தொழில் பதவி உயர்வுகள் கிடைக்கும். மேலும், உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் பிரச்சினைகள் இப்போது தீர்வு பெரும்.
கடகம் கடக ராசியை சந்திரன் ஆட்சி செய்வதால், இந்த ராசியின் பலன்கள் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் கௌரவம் அதிகரிக்கும், மேலும் சமூகத்தில் ஒரு புதிய அடையாளத்தை நிலைநாட்டுவீர்கள். குடும்ப பிரச்சனைகள் தீரும், வீட்டில் அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும். மன அமைதி மற்றும் மூதாதையர் சொத்துக்களால் நன்மைகள் கிடைக்கும்.
துலாம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, கஜகேசரி யோகம் தொழிலில் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியைத் தரும். நீங்கள் ஒரு புதிய தொடக்கம் அல்லது தொழிலைத் தொடங்குவது குறித்து பரிசீலித்துக்கொண்டிருந்தால், பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு காலம் மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். உங்கள் மனைவியுடனான உங்கள் உறவு சுமூகமாக மாறும். வெளிநாட்டுப் பயணத்திற்கான வாய்ப்புகள் மற்றும் திடீர் நிதி ஆதாயங்களும் கூட பெறலாம்.
மீனம் குரு மீன ராசியில் இருப்பதால், இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் ஆன்மீக மற்றும் பொருள் நன்மைகளை அனுபவிப்பார்கள். இந்த நேரம் மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. வெளிநாட்டுப் பயண வாய்ப்புகள் மற்றும் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் சாத்தியமாகும்.
