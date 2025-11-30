இன்றே கடைசி! நாளை டிசம்பர் 01 முதல் அமலுக்கு வரும் 3 முக்கிய மாற்றங்கள்!

நாளை டிசம்பர் 1ம் தேதி முதல் பல்வேறு விஷயங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்பட உள்ளது. எனவே பொதுமக்கள் இது குறித்த விவரங்களை தெரிந்து வைத்து கொள்வது நல்லது.
ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்திலிருந்து (NPS) ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு (UPS) மாற விரும்பும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள், தங்கள் விருப்பத்தை இன்று நவம்பர் 30-க்குள் பதிவு செய்ய வேண்டும். டிசம்பர் 1-க்கு பிறகு இந்த வாய்ப்பு மீண்டும் வழங்கப்படாது.
உயிர்ப்பு சான்றிதழ் (Life Certificate) ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வாழ்நாள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க நவம்பர் 30 கடைசி நாளாகும். இதை செய்ய தவறியவர்களுக்கு டிசம்பர் மாதம் முதல் ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படும் அபாயம் உள்ளது.
கடைசி வாய்ப்பு ஓய்வூதிய திட்ட மாற்றம் மற்றும் உயிர்ப்பு சான்றிதழ் சமர்ப்பித்தல் ஆகியவற்றுக்கு இதுவே கடைசி வாய்ப்பு என்பதால், இதுவரை செய்யாதவர்கள் உடனடியாக செயல்பட வேண்டும்.
ஆன்லைன் வசதி ஜீவன் பிரமான் (Jeevan Pramaan) உள்ளிட்ட ஆன்லைன் சேவைகள் மூலம் முதியவர்கள் தங்கள் உயிர்ப்பு சான்றிதழை எளிதாக சமர்ப்பிக்கலாம்.
எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதியன்று எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை மாற்றி அமைக்கப்படும். அதன்படி, டிசம்பர் 1-ம் தேதி சர்வதேச சந்தை நிலவரத்தை பொறுத்து கேஸ் சிலிண்டர் விலையில் மாற்றம் இருக்கலாம்.
நிதிநிலை தாக்கம் இந்த மாற்றங்கள் பொதுமக்களின் மாதாந்திர வரவு-செலவு திட்டத்தில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால், பொதுமக்கள் இது குறித்து விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்.