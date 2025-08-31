English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மிதுன ராசிக்காரர்கள் கவனத்திற்கு! இந்த வாரம் எப்படி இருக்கும்? ராசிபலன் இதோ!

நவகிரகங்களின் சஞ்சாரத்தின் அடிப்படையில், மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம், தொழில், நிதி, குடும்பம் மற்றும் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றில் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
இந்த வாரம் உங்கள் பொருளாதார நிலையில் முன்னேற்றம் காணப்படும். கையில் பணப்புழக்கம் சீராக இருக்கும், இது உங்களின் நிதி தேவைகளை எளிதாகச் சமாளிக்க உதவும். 

திடீர் பண வரவுக்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு. கடன் கேட்டு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு, அது கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நிலம், வாகனம் அல்லது வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை வாங்குவதற்கான சாதகமான சூழல் உருவாகும்.

தொழில் மற்றும் வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு இந்த வாரம் வருமானம் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம், பணியிடத்தில் நல்ல வெற்றிகளை பெற முடியும். குறிப்பாக, பொறியியல் துறையுடன் தொடர்புடையவர்கள் சிறப்பான பலன்களை பெறுவார்கள். 

புதிய தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் உருவாகும் மற்றும் பெரிய மனிதர்களின் நட்பு உங்கள் தொழில் வளர்ச்சிக்கு உதவும். இருப்பினும், வேலை அழுத்தம் காரணமாக சக ஊழியர்களுடன் தேவையற்ற வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், சற்று கவனமாக இருப்பது நல்லது.

குடும்ப உறவுகளால் மகிழ்ச்சியும், சந்தோஷமும் உண்டாகும். நீண்ட நாட்களாக வீடு மாற திட்டமிட்டிருந்தால், அதற்கான வாய்ப்புகள் இந்த வாரம் கைகூடும்.  ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரை, இந்த வாரம் நீங்கள் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம். தேவையற்ற சிந்தனைகளை தவிர்த்து, போதுமான உறக்கத்தை உறுதி செய்துகொள்ளுங்கள். 

இந்த வாரம் முழுவதும் உங்கள் இஷ்ட தெய்வத்தையும், முருகப்பெருமானையும் வழிபடுவது நன்மை தரும். மேலும், வியாழக்கிழமைகளில் வாழை மரத்திற்கு உளுந்து பருப்புகளை வழங்குவது சிறப்பான பலன்களை தரும்.  

