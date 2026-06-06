/CJP Protest: வெறும் ரீல்ஸ் மட்டும் இல்ல.. நாங்க ரோட்டிலும் இறங்குவோம்! கெத்து காட்டும் Gen-Z

CJP Jantar Mantar Protest: கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜினாமாவைக் கோரி, டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' (CJP) சார்பில் பிரம்மாண்ட போராட்டம் நடைபெற்றது. நீட் தேர்வு முறைகேடு மற்றும் கல்வித்துறை சீர்குலைவைக் கண்டித்து நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் இதில் பங்கேற்றனர்.
Cockroach Janata Party Delhi Protest: டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதி போராட்டக்காரர்களால் நிரம்பி வழிந்தது. 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், கையில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப் புத்தகத்தை ஏந்தி மாணவர்கள் கல்வித்துறைக்கு எதிராகத் தங்கள் கண்டனத்தைப் பதிவு செய்தனர். கல்வி அமைச்சர் ராஜினாமா செய்யும் வரை பின்வாங்கப் போவதில்லை என இளைஞர்கள் சூளுரைத்துள்ளனர்.
இளசுகள்னாலே சமூக வலைத்தளங்களில் ரீல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு, டைம் பாஸ் பண்றவங்க மட்டும்தான்" அப்படின்னு நினைச்சவங்களுக்கு, டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் இருந்து வந்திருக்கும் புகைப்படங்கள் ஒரு மரண மாஸ் ரிப்போர்ட். (புகைப்படம்: Shiva Murugesan)
ஆன்லைனில் வெறும் 20 நாட்களுக்கு முன்பு இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோயர்களைக் கொண்டு தொடங்கப்பட்ட ஒரு இயக்கம், இன்று டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் பிரம்மாண்ட போராட்டமாக வெடித்துள்ளது. (புகைப்படம்: Shiva Murugesan)
இந்த போராட்டத்தில் பெரும்பாலும் Gen-Z (18 முதல் 27 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்கள்), மாணவர்கள் மற்றும் பெண்கள் பெருமளவில் கலந்து கொண்டனர். இதனால் ஜந்தர் மந்தர் சாலைகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. (புகைப்படம்: Shiva Murugesan)
அபிஜீத் தீப்கே காலை டெல்லி விமான நிலையம் வந்திறங்கியதும், அவருடன் சேர்ந்து நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் (Gen-Z) மத்திய அரசுக்கு எதிராக முழக்கமிட்டு வீதியில் இறங்கினர். (புகைப்படம்: Shiva Murugesan)
தேர்வு முறைகேடுகளுக்குப் பொறுப்பேற்று, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாக தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்பதே இவர்களின் ஒற்றைக் கோரிக்கையாக உள்ளது. (புகைப்படம்: Shiva Murugesan)
இந்த ஆன்லைன் இளைஞர் கூட்டத்திற்கு டெல்லி போலீஸ் அனுமதி கொடுத்தது எப்படி? அதற்காக சில கடுமையான நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டன. அது என்ன தெரியுமா? (புகைப்படம்: Shiva Murugesan)
போராட்டம் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மட்டுமே நடக்க வேண்டும். அதேபோல, சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைக்கும் விதமாகவோ அல்லது வன்முறையைத் தூண்டும் விதமாகவோ எந்தவொரு சர்ச்சைக்குரிய முழக்கங்களும் இடப்பெறக்கூடாது. (புகைப்படம்: Shiva Murugesan)
போராட்டத்தில் வன்முறைக்கு இடமில்லை என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில், அங்கு பாதுகாப்பிற்கு நின்ற போலீசாருக்கும், செய்தியாளர்களுக்கும் இளைஞர்கள் பூக்களைக் கொடுத்து தங்களின் பொறுப்பை உணர்த்தினர். (புகைப்படம்: Shiva Murugesan)
"கல்வியும் பாதுகாப்பில்லை, எதிர்காலமும் பாதுகாப்பில்லை.. எங்களின் உழைப்பு இந்த சிஸ்டத்தில் மூழ்கிவிட்டது" என பதாகைகளை ஏந்தி, தேர்வு முகமைகளின் (NTA) அலட்சியத்திற்கு எதிராக மாணவர்கள் குமுறுகின்றனர். (புகைப்படம்: Shiva Murugesan)
தேர்வுகள் லீக் ஆவதைப் பற்றி அரசிடம் கேள்வி கேட்டால், பொறுப்பான பதிலை விடுத்து எங்களை தேசத்துரோகி என்கிறார்கள். அரசாங்கத்திற்கு எந்த பொறுப்புணர்வும் இல்லை" என மாணவர்கள் ஆக்ரோஷமாகப் பேசுகின்றனர். (புகைப்படம்: Shiva Murugesan)
கல்வி அமைச்சர் ராஜினாமா செய்வாரா இல்லையா என்பதைப் பிரதமர் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். ஆனால், "நாங்கள் வெறும் சோசியல் மீடியா நெட்டிசன்கள் மட்டுமல்ல.. நினைத்தால் மாற்றத்தை உருவாக்குவோம்" என்ற ஸ்ட்ராங்கான மெசேஜை இந்த ஜென்-இசட் இளைஞர்கள் அரசுக்குக் கடத்தியுள்ளனர். (புகைப்படம்: Shiva Murugesan)