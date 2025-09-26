ரஜினி, கமல், அமிதாப் பச்சன் ஒரே படத்தில்? என்ன படம் தெரியுமா?

3 Great Heroes in same movie: ஒரே படத்தில் மூன்று பெரிய ஹீரோக்கள்! இந்த காம்போ ரசிகர்களுக்கு மறக்கமுடியாத அதிர்ச்சி அனுபவத்தை அளித்தது.
3 Great Heroes in same movie: கதையின் வண்ணத்தன்மை மற்றும் ஹீரோக்களின் அதிரடி நடிப்பு அனைவரின் கவனத்தை ஈர்த்தது. படம் வெளியானவுடன் ரசிகர்கள் பெரும் ஆர்வத்துடன் பார்த்தனர்.
3 ஹீரோக்கள் ஒரே படத்தில்! ‘கிராஃப்டார்’ (1985) படத்தில் ரஜினிகாந்த், கமல் ஹாசன், மற்றும் அமிதாப் பச்சன், ஒரே படத்தில் நடித்திருப்பது ரசிகர்களுக்கு மறக்கமுடியாத அனுபவத்தை வழங்கியது.
முதன்மை ஹீரோ கமல் ஹாசன்: கமல் ஹாசன் கதாநாயகனாக நடித்து உணர்ச்சி, நடிப்பு, ஆக்ஷன் அனைத்தையும் இணைத்தார். அவருடைய கதாபாத்திரம் பாதிக்கப்பட்ட மனிதனின் கதை.
அமிதாப் பச்சனின் கமியோ: பச்சன் முழு கதாநாயகன் அல்லாத போதும், அவர் நடிப்பு, ஆக்ஷன், கமல் ஹாசனுடன் கெமிஸ்ட்ரி படத்தை உயர்த்தியது என்றே சொல்லலாம்.
ரஜினிகாந்த்: ரஜினிகாந்த் கமல் ஹாசனின் அண்ணன், போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். குறுகிய ஸ்கிரீன் டைம் இருந்தாலும், மிகப் பெரிய தாக்கம் ஏற்படுத்தினார்.
திருப்பங்கள்: ரஜினிகாந்த் படத்தில் கதையின் முக்கிய திருப்பத்தில் தன்னைத்தானே காண்பித்தார். அவரது உணர்ச்சி காட்சிகள் படத்தை மாறியமைத்தது.
கிராஃப்டார் படம்: ‘கிராஃப்டார்’ வட இந்தியா மற்றும் தென் இந்தியா ஹீரோக்களை இணைத்த அரிய ஹிந்தி படம். பிரபல ஹீரோக்கள் ஒரே படத்தில் வருவதைத் திரையுலகம் ரசித்தது.
கல்டு ஸ்டேட்டஸ்: பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, படத்தின் நடிப்பு, ஹீரோக்கள் கூட்டம் மற்றும் கதைத்திருப்புகள் மூலம் இது கல்டு படமாக மாறியுள்ளது.