குட் நியூஸ்! இந்தியர்கள் ‘இந்த’ நாட்டுக்கு போக இனி விசா தேவையில்லை! மோடியின் பொங்கல் பரிசு..

Germany Visa Free Entry For Indian Travelers : நம் நாட்டில் இருந்து எந்த நாட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் என்றாலும் கண்டிப்பாக விசா தேவைப்படும். ஆனால், தற்போது ஒரு வெளிநாடு, இந்தியர்கள் தங்கள் நாட்டில் நுழைய விசா வேண்டாம் என்று கூறியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
Germany Visa Free Entry For Indian Travelers : நாம் பொதுவாக எந்த நாட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் என்றாலும், அதற்கு பாஸ்போர்ட் மற்றும் விசா தேவைப்படும். ஆனால், இப்போது உலக நாடு ஒன்று இந்தியர்கள் தங்கள் நாட்டில் நுழையவும், தங்கள் நாட்டில் இருந்து வேறு நாட்டிற்கு பயணிக்கவும் விசா தேவையில்லை என்று கூறியிருக்கிறது. பொங்கல் சமயத்தில் இப்படியொரு அறிவிப்பு வெளியாகியிருப்பது மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
ஜெர்மனி, தனது நாட்டிற்கு வரும் இந்தியர்கள் விசா கொண்டு வரத்தேவையில்லை என்று கூறியிருக்கிறது. அதாவது, தங்களின் விமான நிலையங்கள் வழியாக, வேறு நாடுகளுக்கு பயணிக்கும் இந்தியர்கள், பாஸ்போர்ட் மட்டும் வைத்திருந்தா போதும் என அறிவித்துள்ளது.
ஜனவரி 12-13 தேதிகளில், ஜெர்மன் அதிபரான ஃப்ரெட்ரிக் மெர்ஸ் இந்தியாவிற்கு அதிகாரப்பூர்வ பயணத்தை மேற்கொண்டார். இதையடுத்து இந்தியா-ஜெர்மனி கூட்டறிக்கை சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. அதில், ஜெர்மனி வழியாக வேறு நாடுகளுக்கு விமானம் மூலம் பயணிக்கும் இந்தியர்களுக்கு ஜெர்மனி விசா தேவையில்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்னும் எளிமையாக சொல்லப்போனால், போக்குவரத்துக்காக இந்தியர்களால் வாங்கப்படும் Transit visa இனி ஜெர்மனியில் தேவைப்படாது. இது, இந்தியர்களின் பயணங்களை ஸ்மூத் ஆனதாகவும், விரைவானதாகவும் மாற்றுகிறது.
விசா இல்லாத இந்த போக்குவரத்து வசதி அறிவிப்பினால், மக்கள் குஷியடைந்துள்ளனர். இதற்காக பிரதமர் மோடி, அதிபர் மெர்ஸிற்கு நன்றி தெரிவித்தார். மேலும், இந்தியா மற்றும் ஜெர்மனியிடையேயான தொடர்புகளை இது வலுப்படுத்த உதவும் என்றும் கூறினார்.
மோடி மற்றும் ஜெர்மனி அதிபர் இடையே நடைப்பெற்ற பேச்சு வார்த்தையில், கல்வி மற்றும் மாணவர்கள் இடையேயான திறன் மேம்பாடு உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் பேசப்பட்டது. இதையடுத்து, மாணவர்கள் நலனுக்காக இன்னும் சில முன்னெடுப்புகள் எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இப்படி இந்தியர்களுக்கு ட்ரான்சிட் விசா வேண்டாம் என ஜெர்மனி அறிவித்திருப்பதற்கு மக்கள் நல்ல வரவேற்பை கொடுத்துள்ளனர். இந்த ட்ரான்சிட் விசா இப்போது தேவைப்படாததால், இந்தியர்கள் அதற்கு செலுத்தி வந்த கட்டணமும் மிச்சமாகும். இந்த ட்ரான்சிட் விசாவை பெறுவதற்கு ரூ.9,471க்கும் மேல் செலவாகி வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த ட்ரான்சிட் விசா இல்லாமல், இந்தியர்கள் விமான நிலையத்திற்குள் மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும். அவர்கள் வேறு ஒரு விமானத்திற்கு 24 மணி நேரத்திற்குள் மாறலாம். அதே போல, ஜெர்மனிக்கு பயணம் செய்ய வேண்டும் அல்லது தங்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு பாஸ்போர்ட் இருப்பது கட்டாயம்.