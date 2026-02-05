English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், மூத்த குடிமக்களுக்கு அற்புதமான அரசு திட்டம்

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், மூத்த குடிமக்களுக்கு அற்புதமான அரசு திட்டம்

Atal Pension Yojana: மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய செய்தி. மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் வழங்கும் அரசாங்க திட்டம் பற்றி தெரியுமா? இந்த பதிவில் முழுமையான தகவல்களை காணலாம்.

Atal Pension Scheme: அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் 2015 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட இந்தியர்கள் அனைவரும் இதில் விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த திட்டத்தின் கீழ், மாதத்திற்கு ரூ. 1000 முதல் ரூ. 5000 வரை ஓய்வூதியம் பெறலாம்.
1 /10

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்பது இந்திய அரசாங்கத்தின் ஒரு முக்கியமான சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டமாகும். இது அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரியும் மக்களுக்கு முதுமையில் நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குவதற்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கம், குறைந்து வரும் வருமான ஈட்டும் திறன் மற்றும் அதிகரித்த ஆயுட்காலம் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு இந்தத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.

2 /10

அடல் பென்ஷன் யோஜனா என்பது ஓய்வுக்குப் பிறகும் ஒரு வழக்கமான வருமானத்தை உறுதி செய்யும் ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், அரசாங்கம் ஒரு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. மேலும் முதலீட்டு வருமானம் குறைவாக இருந்தால், அரசாங்கமே அந்தப் பற்றாக்குறையை ஈடுசெய்கிறது.

3 /10

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் 2015 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட இந்தியர்கள் அனைவரும் இதில் விண்ணப்பிக்கலாம். இதில் விண்ணப்பிக்க ஒரு வங்கி அல்லது அஞ்சல் அலுவலக சேமிப்புக் கணக்கு கட்டாயமாகும். மேலும் பங்களிப்புகள் பொதுவாக கணக்கிலிருந்து நேரடியாகப் கழிக்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டம் சிறு முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் அமைப்புசாரா துறையில் உள்ள மக்களுக்கு ஓய்வூதியப் பாதுகாப்பை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

4 /10

அடல் பென்ஷன் திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதால், 60 வயதுக்குப் பிறகு ஒரு நிலையான மாதாந்திர ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பங்களிப்பைப் பொறுத்து, ஓய்வூதியத் தொகை மாதத்திற்கு ரூ. 1000 முதல் ரூ. 5000 வரை இருக்கும். உறுப்பினர் இறந்தால், அவரது துணைவர் அதே ஓய்வூதியத்தைத் தொடர்ந்து பெறுவார். மேலும் இருவரும் இறந்தால், பரிந்துரைக்கப்பட்ட நாமினிக்கு தொகை கிடைக்கும்.

5 /10

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு பயனாளிகள் அளிக்கும் பங்களிப்பு, வயது மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் தொகையைப் பொறுத்தது. குறைந்த வயதில் சேரும்போது குறைவான பங்களிப்பை அளித்தால் போதுமானதாக இருக்கும். அதிக வயதில் சேரும்போது அதிக பங்களிப்பும் தேவைப்படுகிறது.

6 /10

உதாரணமாக, ஒரு பயனாளி மாத ஓய்வூதியமாக ரூ.1000 பெற விரும்பினால், குறைந்த வயதில் அவருக்கான மாதாந்திர பங்களிப்பு தோராயமாக ரூ. 42 ஆக இருக்கும். ரூ. 5000 ஓய்வூதியம் பெற, சுமார் ரூ. 210 செலுத்த வேண்டி இருக்கும். அதே சமயம் 40 வயதில் இந்தத் தொகைகள் கணிசமாக அதிகரிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

7 /10

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்வது வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80CCD-இன் கீழ் வரிச் சலுகைகளை வழங்குகிறது. பழைய வரி விதிப்பு முறையின் கீழ், ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பு வரை முதலீட்டுத் தொகைக்கு விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. சில சமயங்களில், கூடுதல் வரி விலக்குகளும் வழங்கப்படுகின்றன.

8 /10

60 வயதுக்கு முன் திட்டத்திலிருந்து வெளியேறுவது பொதுவாக சாத்தியமில்லை. ஆனால் சில விதிவிலக்கான சூழ்நிலைகளில் பணம் திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படலாம். 

9 /10

அடல் பென்ஷன் யோஜனாவின் பயனாளி 60 வயதுக்கு முன் இறந்துவிட்டால், அவரது துணைவர் பங்களிப்புகளைத் தொடரலாம் அல்லது திரட்டப்பட்ட தொகையைத் திரும்பப் பெறலாம்.

10 /10

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த திட்டம் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

Atal pension yojana Atal Pension Scheme APY pension Pension Scheme

Next Gallery

Oneplus Nord 6: 9,000mAh பேட்டரியுடன் Oneplus Nord 6 போன் விரைவில் அறிமுகம்.. கசிந்த அம்சங்கள்