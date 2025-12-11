English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மெஸ்ஸியுடன் ஒரே ஒரு போட்டோ எடுக்க..இவ்ளோ லட்சம் கட்டணம்! எவ்வளவு தெரியுமா?

Selfie With Messi Cost : புகழ்பெற்ற கால்பந்து வீரரான லயோனல் மெஸ்ஸி, அர்ஜெண்டீனா கால்பந்து அணியின் கேப்டனாக விளங்குகிறார். இவர், வரும் 13ஆம் தேதி இந்தியாவிற்கு வருகிறார். இவருடன் செல்ஃபி எடுத்துக்கொள்ள எவ்வளவு கட்டணம் என்பது குறித்த விவரம் வெளியாகி இருக்கிறது.

Selfie With Messi Cost : கால்பந்து வீரர் லயனல் மெஸ்ஸி, டிசம்பர் 13ஆம் தேதியான நாளை இந்தியாவிற்கு வருகிறார். இதற்காக பல்வேறு ஏற்பாடுகள் ஹைதராபத்தில் தடபுடலாக நடந்து வருகிறது. மெஸ்ஸியை பார்ப்பதற்காக, லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் திரண்டு வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டு வருகிறது. இதையடுத்து, இவரை நேரில் பார்க்கவும், கைக்குலுக்கி போட்டோ எடுக்கவும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது, நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 
GOAT இந்தியா டூர், என்கிற பெயரில் லயனல் மெஸ்ஸி, இந்தியாவிற்கு வருகிறர். இவருடன், அர்ஜெண்டினா வீரர் ரோட்ரிகோ டி பால் மற்றும் உருகுவேயின் லூயிஸ் சாரஸ் ஆகியோரும் வருகை தர இருக்கின்றனர். இந்திய ரசிகர்களுக்கு உற்சாகம் தரும் விதமாக, மெஸ்ஸியின் இந்தியா வருகை அமைந்திருக்கிறது.  

டிசம்பர் 13ஆம் தேதி, அதிகாலை மும்பைக்கு வரும் மெஸ்ஸி, அடுத்து அன்றைய தினம் மாலையே ஹைதராபாத்திற்கு வருகிறார். இவரை வரவேற்கும் விதமாக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை அம்மாநில அரசாங்கம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது.

உப்பால் மைதானத்தில் 3 மணி நேரம் மெஸ்ஸிக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்க இருக்கிறது. மாலை 4 மணிக்கு இந்த மைதானத்திற்கு வரும் மெஸ்ஸிக்கான நிகழ்ச்சிகளை 7 மணிக்கு நடத்த ஏற்பாட்டாளர்கள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.  

ஹைதராபாத்தில் நடக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில், தெலங்கானா மாநில முதல்வரான ரேவந்த் ரெட்டி பங்கேற்பார் என கூற்றப்படுகிறது. இதையடுத்து, இந்த நிகழ்ச்சிகளில் பங்குபெறும் ரசிகர்களுக்கான சில விதிமுறைகளும் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் ரசிகர்களுக்கு மெஸ்ஸியுடன் புகைப்படம் எடுக்கவும் வாய்ப்பு அளிக்கப்படும். ஆனால், அதற்குறிய கட்டண தொகைதான் பலரையும் மலைக்க வைத்துள்ளது. 

மெஸ்ஸியுடன் புகைப்படம் எடுக்கும் ரசிகர்கள், ரூ.10 லட்சம் கட்டணம் கொடுக்க வேண்டுமாம். இதில், 100 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மெஸ்ஸியுடன் செல்ஃபி எடுக்க, எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் கொடுக்க ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் இருக்கிறார்கள்.  இந்த நிகழ்ச்சியை நேரில் காணவும் பலர் ஆர்வத்துடன் உள்ளனர்.

Lionel Messi Messi Event Argentine footballer GOAT India Tour Hyderabad event

