தங்கம் விலையில் விரைவில் நடக்கப்போகும் 2 தலைகீழ் மாற்றங்கள்! முக்கிய தகவல்

Gold Price : தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்தில் விரைவில் நடக்கப்போகும் இரண்டு முக்கிய மாற்றங்கள்.
சர்வதேச பொருளாதாரத்தில் நிலவும் குழப்பமான சூழல்கள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. அமெரிக்காவின் பொருளாதார வளர்ச்சி ஒருபுறமும், மத்திய கிழக்கில் நிலவும் ஈரான் போர் பதற்றங்கள் மறுபுறமும் விலையை இருவேறு திசைகளில் இழுக்கின்றன. வரும் வாரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை எந்தப் பாதையில் பயணிக்கும் என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
தற்போதைய சந்தை விலை நிலவரம் சர்வதேச சந்தையில் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் தற்போது 4,658 டாலராக உள்ளது. இதனை தற்போதைய டாலர் மதிப்பின்படி, அதாவது 1 டாலர் ரூ.92.96 இந்திய ரூபாய்க்கு நிகரான மதிப்பில் தங்கம் 24 கேரட் 10 கிராம் ரூ.1,50,930 ஆகும்.
சர்வதேச சந்தையில் ஒரு அவுன்ஸ் வெள்ளி 72.31 டாலராக உள்ளது. இதன் அடிப்படையில் இந்திய சந்தையில் ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலை சுமார் ரூ.2,16,100 ஆகும். இதில் இறக்குமதி வரி மற்றும் உள்ளூர் வரிகள் சேர்க்கப்படும்போது விலையில் சிறு மாற்றங்கள் இருக்கலாம்.
இந்த விலை இன்னும் உயருமா? அல்லது குறையுமா? என்பதை தீர்மானிப்பதில் சில விஷயங்கள் முக்கிய காரணியாக உள்ளன. தங்கம் விலை உயர்வதற்குப் புவிசார் அரசியல் பதற்றங்களே முக்கியக் காரணமாக உள்ளன. ஈரானுடனான போர் மற்றும் ஹார்முஸ் நீரிணையில் ஏற்பட்டுள்ள விநியோகத் தடைகள் உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் விலையை உயர்த்தியுள்ளன.
எண்ணெய் விலை உயரும்போது அது பணவீக்கத்தை அதிகரிக்கிறது. பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் காலங்களில் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் பணத்தைப் பாதுகாக்கத் தங்கத்தை நாடுகின்றனர். இந்தச் சூழல் நீடித்தால், சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் 4,800 டாலரை எட்டும். அப்போது இந்தியாவில் 10 கிராம் தங்கம் ரூ.1,55,000 முதல் ரூ.1,60,000 வரை உயர வாய்ப்புள்ளது.
மறுபுறம், அமெரிக்காவின் வேலைவாய்ப்பு தரவுகள் மிகவும் வலுவாக உள்ளன. இதனால் அமெரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதங்களைக் குறைக்காமல் நீட்டிக்க முடிவு செய்யலாம். வட்டி விகிதங்கள் குறையவில்லை என்றால் டாலர் வலுவடையும். டாலர் வலுவடைந்தால் தங்கம் விலை சரிந்து சர்வதேச சந்தையில் 4,500 டாலருக்குக் கீழ் வரக்கூடும். அப்படி நடந்தால் இந்தியாவில் தங்கம் விலை ரூ.1,45,000 நிலைக்குக் குறையலாம்.
வெள்ளியின் விலை நகர்வு தங்கத்தை விட வேகமாக உள்ளது. பசுமை எரிசக்தித் திட்டங்கள் மற்றும் மின்னணு சாதன உற்பத்தியில் வெள்ளியின் தேவை உலகளவில் அதிகரித்துள்ளது. இந்தத் தொழில்முறைத் தேவை நீடித்தால், வெள்ளி அவுன்ஸிற்கு 80 டாலரை எட்டும். இந்திய மதிப்பில் இது ஒரு கிலோ வெள்ளிக்கு சுமார் ரூ.2,50,000 என்ற உச்சத்தைத் தரும்.
ஆனால், உலகப் பொருளாதாரத்தில் மந்தநிலை ஏற்பட்டு தொழிற்சாலைகளின் உற்பத்தி குறைந்தால், வெள்ளியின் தேவை சரிந்து அதன் விலை அவுன்ஸிற்கு 60 டாலர் வரை வீழ்ச்சியடையலாம். அப்போது இந்தியாவில் ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.1,85,000 என்ற நிலைக்குக் கீழ் செல்ல வாய்ப்புள்ளது.
தற்போது சந்தை ஒருவிதமான காத்திருப்பில் உள்ளது. அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப்பின் வெளியுறவுக் கொள்கைகள் மற்றும் ஈரானுடனான 45 நாள் போர்நிறுத்தப் பேச்சுவார்த்தையின் முடிவுகள் சந்தையின் அடுத்த கட்டத்தை முடிவு செய்யும். தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் ஒரு தெளிவான மாற்றத்தைக் காண முதலீட்டாளர்கள் இந்த வாரத்தின் பணவீக்கத் தரவுகளையும் கவனித்து வருகின்றனர்.
முடிவாக, குறுகிய காலத்தில் விலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தாலும், நீண்ட கால அடிப்படையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி ஒரு வலுவான முதலீடாகவே தொடர்கிறது. சந்தை அபாயங்களைக் கருத்தில் கொண்டு முதலீட்டாளர்கள் விழிப்புடன் செயல்பட வேண்டும்.