தங்கம் விலை 70,000 ரூபாய்க்கு கீழ் குறையும் என்பது உண்மையா?

Gold Price : தங்கம் விலை மீண்டும் 70 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கீழ் குறையும் என்பது உண்மையா? என்பதை பார்க்கலாம்
தங்கம், வெள்ளி விலை (Gold, Silver Price) ஏற்றம் நாட்டு மக்களை வெகுவாக கவலை கொள்ள செய்துள்ளது. திருமணம் உள்ளிட்ட சுப நிகழ்ச்சிகளுக்காக தங்கம், வெள்ளி வாங்க எண்ணியிருந்தவர்களுக்கு தினம்தோறும் நடக்கும் விலையேற்றம் வருத்தமாக இருக்கிறது. அதேநேரத்தில், இந்த விலையேற்றம் ஏற்கனவே, தங்கம் வெள்ளி வாங்கி வைத்திருப்பவர்களுக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கும் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.
அந்தவகையில் இன்றும் தங்கம் விலை ஏற்றத்தையே சந்தித்துள்ளது. இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம் ஒரு கிராமுக்கு ரூ. 70 உயர்ந்து ரூ. 15,120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில், ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ. 560 உயர்ந்து ரூ. 1,20,960-க்கு விற்பனையாகிறது. அதேபோல், 24 கேரட் தூய தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ. 16,495-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 1,31,960-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தின் விலை உயர்ந்துள்ள நிலையில், வெள்ளியின் விலை இன்று மாற்றமின்றி சீராக உள்ளது. சென்னையில் ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 300-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன்படி, ஒரு கிலோ பார் வெள்ளியின் விலை ரூ. 3,00,000 ஆக உள்ளது.
மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர் பதற்றங்கள் காரணமாக சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை அதிகரித்துள்ளதே இந்த விலை உயர்வுக்கு முக்கியக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது. சென்னையில் கடந்த 14 நாட்களில் தங்கம் விலை 5 முறை உயர்ந்தது, 8 முறை சரிந்தது மற்றும் 1 முறை மாற்றமின்றி இருந்தது. மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் மிக உச்சத்தில் இருந்த விலை, தற்போது ஏற்ற இறக்கங்களுடன் காணப்படுகிறது.
கடந்த இரு வாரங்களில் மார்ச் 1 ஆம் தேதி அன்று ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.15,775 என உச்சத்தில் இருந்தது. மார்ச் 9 ஆம் தேதி அன்று ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.14,950 என சரிந்தது. அதேநேரத்தில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக, அதாவது மார்ச் 10 மற்றும் 11 ஆம் தேதிகளில் தங்கம் விலை மீண்டும் உயரத் தொடங்கியுள்ளது.
இந்த போக்கை உற்று நோக்கும்போது தங்கம் விலை மீண்டும் குறைய வாய்ப்பே இல்லை என்பதையே காட்டுகிறது. இருப்பினும் சிலர் தங்கம் விலை மீண்டும் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு கீழாக குறையும், 70 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கீழாக குறைந்தால் கூட ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை என்றெல்லாம் கூறுகின்றனர்.
அதற்கு காரணமாக, சர்வதேச சந்தையில் டாலரின் மதிப்பு மீண்டும் உயரும் என தெரிவித்துள்ளனர். ஏனென்றால் டாலரின் மதிப்பு வீழ்ச்சியடையும் போதெல்லாம் தங்கத்தின் விலை உயருவது வழக்கம். கடந்த சில ஆண்டுகளாக, உக்ரைன் - ரஷ்யா போர் காரணமாக ரஷ்யா மீது விதிக்கப்பட்ட பொருளாதாரத் தடைகளால், பல நாடுகள் டாலருக்கு மாற்றாகத் தங்கத்தில் முதலீடு செய்யத் தொடங்கின. இதுவே தங்கம் விலை வரலாறு காணாத உயரத்தை எட்ட முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது.
தற்போதைய கணிப்புகளின்படி, ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் இடையே போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டு, அமெரிக்காவுடனான ரஷ்யாவின் பொருளாதார உறவு சுமுகமானால் நிலைமை தலைகீழாக மாறும். அப்படி ஒரு சூழல் ஏற்படும்போது, சர்வதேச வர்த்தகம் மீண்டும் டாலர் முறையிலேயே அதிகளவில் நடைபெறும். இதனால் டாலரின் மதிப்பு உயர்ந்து, தங்கத்தின் மீதான மோகம் குறையத் தொடங்கும்.
ரஷ்யா தன்னிடம் இருப்பில் வைத்துள்ள பெரும் அளவிலான தங்கத்தை விற்று டாலராக மாற்றும்போது, உலக சந்தையில் தங்கத்தின் வரத்து அதிகரிக்கும். இதன் காரணமாக தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 70,000 முதல் 80,000 வரை குறையக்கூடும் என 'ப்ளூம்பர்க்' (Bloomberg) நிறுவனத்தின் ஆய்வறிக்கை தெரிவிக்கிறது எனவும், அதனால் தங்கம் விலை 70 ஆயிரத்துக்கு குறையும் என கூறிய நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்
இருப்பினும், இந்த மாற்றங்கள் ஒரே நாளில் நிகழ்ந்துவிடாது. படிப்படியாக விலை சரிந்து, 2027-ஆம் ஆண்டு வாக்கில் இந்த விலை வீழ்ச்சியை மக்கள் எதிர்பார்க்கலாம் என சில பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால், மார்க்கெட் நிலவரத்தையும், உலக பொருளாதார சூழலையும் பார்க்கும்போது அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை என்றே தெரிகிறது.
ஒருவேளை சிலர் சொல்வது போல் 70 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு தங்கம் விலை மீண்டும் வந்தால் நடுத்தர வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த மக்களே மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைவார்கள். ஆனால், நகைக்கடன் மதிப்பும் குறையும் என்பதையும் இந்த இடத்தில் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். எனவே, தங்கம் விலை குறையுமா? என்பதை பொறுத்திருந்தான் பார்க்க வேண்டும்.