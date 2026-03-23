தங்கம் விலை நடக்கும் தலைகீழ் மாற்றம்! ரூ.1 லட்சத்திற்குக் கீழ் குறையுமா? முக்கிய அப்டேட்

Gold Price : தங்கம் விலை ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு கீழ் குறையுமா? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
2026-ன் தொடக்கத்தில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1.15 லட்சத்தைத் தாண்டிச் சென்ற நிலையில், தற்போது நிலவும் சரிவு முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் நகை வாங்குவோரிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இன்றைய நிலவரப்படி, 22 கேரட் தங்கம் ரூ.1,03,600-ல் விற்பனையாகிறது.
இந்த விலை மேலும் சரிந்து ரூ.1 லட்சத்திற்கும் கீழ் செல்லுமா, தங்கம் விலையை தீர்மானிக்கும் நான்கு முக்கிய காரணிகள் என்ன? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
சர்வதேசச் சந்தையில் ஈரான் போர்ச் சூழலால் தங்கம் உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அதற்கு மாறாக முதலீட்டாளர்கள் அனைவரும் அமெரிக்க டாலரை ஒரு 'பாதுகாப்பான முதலீடாக'க் கருதி அதில் முதலீடு செய்கின்றனர்.
டாலர் குறியீடு (Dollar Index) வலுவடையும் போது, சர்வதேசச் சந்தையில் தங்கத்தின் தேவை குறைகிறது. இது இந்தியாவிலும் விலையைக் குறைக்கிறது.
கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வால் உலகளவில் பணவீக்கம் மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த அமெரிக்கப் பெடரல் வங்கி வட்டி விகிதங்களைக் குறைக்காமல் பிடிவாதமாக உள்ளது.
வட்டி விகிதங்கள் அதிகமாக இருக்கும்போது, வட்டி தராத தங்கத்தின் மீது மக்கள் முதலீடு செய்வதைக் குறைத்துவிட்டு, வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் பாண்டுகளில் முதலீடு செய்வார்கள். இது தங்கத்தின் விலையை ரூ.1 லட்சத்தை நோக்கித் தள்ளுகிறது.
2025-ஆம் ஆண்டில் தங்கம் மிகப்பெரிய லாபத்தைக் கொடுத்திருந்தது. தற்போது போர்ச் சூழலால் சந்தையில் ஒருவித நிச்சயமற்ற தன்மை நிலவுவதால், பெரிய முதலீட்டாளர்கள் தங்களிடம் உள்ள தங்கத்தை விற்று லாபத்தை வெளியே எடுத்து வருகின்றனர். இத்தகைய தொடர் விற்பனை காரணமாக, கடந்த சில நாட்களில் மட்டும் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.5,000 முதல் ரூ.7,000 வரை சரிந்துள்ளது.
இந்தியாவில் விலை உச்சத்தில் இருந்ததால் நகை விற்பனை 75% வரை சரிந்தது. தற்போது விலை குறையத் தொடங்கியிருப்பதால், நுகர்வோர் மீண்டும் சந்தைக்கு வரத் தொடங்கியுள்ளனர். எனினும், நகைக்கடைகளிடம் ஏற்கனவே போதிய கையிருப்பு இருப்பதால், புதிய கொள்முதல் குறைவாகவே உள்ளது.
நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, தங்கம் விலை குறுகிய காலத்தில் ரூ.98,000 முதல் ரூ.1,02,000 வரை வர வாய்ப்புகள் உள்ளன. டாலர் தொடர்ந்து வலுவடைந்து, சர்வதேசச் சந்தையில் தங்கம் ஒரு அவுன்ஸ் $4,400-க்குக் கீழ் சென்றால், இந்தியாவில் தங்கம் விலை நிச்சயமாக ரூ.1 லட்சத்திற்குக் கீழ் குறையும்.
ஆனால், ஜேபி மோர்கன் போன்ற பெரிய நிறுவனங்கள் 2026 இறுதியில் தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்ந்து ரூ.1.5 லட்சம் முதல் ரூ.2 லட்சத்தைத் தொட வாய்ப்புள்ளதாகக் கணிக்கின்றன.
தற்போதுள்ள ரூ.1,03,600 என்ற விலை ஒரு ஆரோக்கியமான சரிவு ஆகும். போர் தீவிரமடைந்து எண்ணெய் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டால் விலை மீண்டும் உயரக்கூடும். எனவே, தங்கம் விலை ரூ.1 லட்சத்திற்கு அருகில் வரும்போது அது நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாக அமையும்.