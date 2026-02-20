English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அடுத்த மாதம் ரூ. 5000 குறையப்போகும் தங்கம் விலை! நகை வாங்க இதுதான் சரியான நேரமா?

Gold Price : தங்கம் விலை அடுத்த மாதம் 5000 ரூபாய் வரை குறைய வாய்ப்புள்ளது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.

 

Gold Price : தங்கம் விலையில் அடுத்த மாதம் நடக்குப்போகும் முக்கிய மாற்றங்கள் குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 
Gold Price : நேற்றைய அதிரடி உயர்வுக்குப் பிறகு, பிப்ரவரி 20, வெள்ளிக்கிழமை இன்று தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. ஒரு கிராமுக்கு ரூ. 80 குறைந்து, ஒரு சவரனுக்கு ரூ. 640 சரிந்துள்ளது. இதன்படி, இன்று 22 காரட் தங்கம் ஒரு சவரன் ரூ. 1,15,360-க்கு விற்பனையாகிறது.   

அமெரிக்காவின் டாலர் மதிப்பு கூடியதால் தங்கம் விலை இன்று சர்வதேச அளவில் சற்றே குறைந்துள்ளது. பொதுவாக பார்த்தால், தற்போது தங்கம் விலை பிப்ரவரி 2026-ல் ஒரு சவரன் ரூ.1.15 லட்சம் முதல் ரூ.1.20 லட்சம் வரை ஊசலாடிக்கொண்டிருக்கிறது.   

இந்த விலை மாற்றத்தில் மக்கள் மக்கள் மிகப்பெரிய சரிவை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, தங்கம் விலையில் பெரும் வீழ்ச்சி இப்போதைக்கு சாத்தியமில்லை. எனினும், சில குறிப்பிட்ட காலக்கட்டங்களில் விலை சரிவு ஏற்படலாம்.   

வரும் மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில், அமெரிக்க பெடரல் வங்கி வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தினால் அல்லது போர் பதற்றங்கள் தணிந்தால், சவரனுக்கு ரூ.3,000 முதல் ரூ.5,000 வரை குறைய வாய்ப்புள்ளது.  

சில பொருளாதார ஆய்வாளர்கள், 2026-ன் இரண்டாம் பாதியில், அதாவது ஜூலை - செப்டம்பர் இடையே சர்வதேச அளவில் லாப நோக்கம் கருதி தங்கம் விற்பனை அதிகரித்தால், விலையில் ஒரு தற்காலிக சரிவு ஏற்படும் என்கின்றனர். 2027-ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் தான் தங்கம் விலை குறிப்பிடத்தக்க அளவு குறைய வாய்ப்புள்ளதாக சில நீண்ட கால கணிப்புகள் கூறுகின்றன.  

சவரன் ரூ.1 லட்சத்திற்கு கீழ் வர வாய்ப்புள்ளதாக சந்தை நிலவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதேநேரத்தில், தங்கத்தின் உட்சபட்ச விலை உயர்வுகளை பார்க்கும்போது, சர்வதேச சந்தையில் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் $5,100 முதல் $5,400 வரை உயர வாய்ப்புள்ளது. இந்திய சந்தையில் 24 காரட் 10 கிராம் தங்கம் ரூ.1.75 லட்சம் முதல் ரூ.1.90 லட்சம் வரை செல்லும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.  

ஆபரணத் தங்கம் 22 காரட் ஒரு சவரன் விலை ரூ.1.30 லட்சம் முதல் ரூ.1.50 லட்சம் வரை இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் அல்லது 2027 தொடக்கத்தில் தொட வாய்ப்புள்ளதாக உள்ளூர் சந்தை நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.  

இந்தியா மற்றும் சீன மத்திய வங்கிகள் தொடர்ந்து தங்கத்தை சேமித்து வருவதால் விலை குறைய மறுக்கிறது. அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவதும் இந்தியாவில் தங்கம் விலை உயர ஒரு முக்கிய காரணம்.  

உலக நாடுகளிடையே நிலவும் வர்த்தகப் போர் மற்றும் அரசியல் நிச்சயமற்ற தன்மையால், முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளை விடுத்து தங்கத்தை நோக்கி ஓடுகின்றனர். தங்கம் விலையில் ஏற்படும் 1% அல்லது 2% சரிவை (Dips) பயன்படுத்தி சிறுகச் சிறுக நகை வாங்குவதே புத்திசாலித்தனம்.   

பெரிய சரிவு வரும் என்று நீண்ட காலம் காத்திருப்பது, தற்போதைய சூழலில் அதிக விலைக்கு வாங்க வேண்டிய நிலையை ஏற்படுத்தலாம்.  

Gold price Gold Price Tamil nadu Gold Price Prediction Gold Rate Today Business News

