தங்கம் விலை குறைவது தொடரும்! நடுத்தர மக்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

Gold Price : தங்கம் விலை இன்னும் குறையும் என்ற நடுத்தர மக்களுக்கான அப்டேட்டை இங்கே பார்க்கலாம்.

 

Gold Price : தங்கம் விலை ஏன் குறைகிறது, தற்காலிக சரிவு தொடருமா? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

 
Gold Price : தங்கம் விலை இன்று சற்று உயர்ந்திருந்தாலும், கடந்த சில நாட்களாக வேகமாக குறைந்தது. இது மக்கள் மத்தியில் நிம்மதியை ஏற்படுத்தினாலும், போர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும்போது தங்கம் விலை குறைவது ஏன்? என்ற கேள்வி மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறது.   

இதற்கு என்ன காரணம்? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். பொதுவாக ஒரு நாட்டில் போர் அல்லது பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்படும்போது, அந்த நாட்டுப் பணத்தின் மதிப்பு கடுமையாக வீழ்ச்சியடையும். உதாரணமாக, ஈரானில் நிலவும் போர்ச் சூழலால் அதன் பணமதிப்பு ஒரே நாளில் 10 மடங்கு வரை குறைந்துள்ளது.  

இத்தகைய சூழலில், பணமாக வைத்திருப்பதை விட சர்வதேச அளவில் அங்கீகாரம் கொண்ட தங்கமாக மாற்றி வைப்பது பாதுகாப்பானது என்பதால் முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தை நோக்கிப் படையெடுப்பார்கள். இதுவே விலை உயர்வுக்குக் காரணம்.  

பங்குச்சந்தை மற்றும் தங்கம் சந்தை எப்போதும் 6 மாதங்களுக்கு முன்பாகவே சிந்திக்கும். ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் தீவிரமடையும் என்ற அச்சத்தில் தங்கம் விலை ஏற்கனவே அதன் உச்சத்தைத் தொட்டுவிட்டது.   

இப்போது போர் முடிவுக்கு வரும் அல்லது ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்துவிடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுவதால், முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தை விற்கத் தொடங்கியுள்ளனர். இதனால் விலை குறைய ஆரம்பித்துள்ளது.  

சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை நிலையாக இருந்தாலும், இந்தியாவில் விலை உயர்வதற்கு மூன்று முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன. தங்கம் டாலரில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது.   

ரூபாயின் பலவீனம், இந்த வீழ்ச்சியே இந்தியாவில் தங்கம் விலையை பல மடங்கு உயர்த்தியுள்ளது. இந்தியாவில் இறக்குமதி வரி மற்றும் 3% ஜிஎஸ்டி ஆகியவை தங்கத்தின் இறுதி விலையைத் தீர்மானிக்கின்றன.  

ஆனால், இங்கு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் தங்கம் விலை சரிவு என்பது தற்காலிகம் மட்டுமே. நீண்ட கால அடிப்படையில் தங்கம் விலை உயரவே செய்யும். இருப்பினும் இப்போதைய சூழலை கருத்தில் கொண்டால் தங்கம் விலையின் தற்காலிக சரிவு இன்னும் தொடர வாய்ப்பு இருக்கிறது.   

நிலையான சரிவு இருக்கும் என யாரும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம். சில நாட்கள் ஏறும், சில நாட்கள் இறங்கும். தற்காலிக தேவைகளுக்காக தங்கம் வாங்குபவர்கள் தங்கம் விலை குறையும் நாட்களில் வாங்கிக் கொள்வது சிறந்தது.   

