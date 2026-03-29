தங்கம் விலை ரூ.55,000 குறைந்தது! நகைப்பிரியர்களுக்கு மார்ச் மாத இறுதி ரிப்போர்ட்

Gold Price : தங்கம் விலை மார்ச் மாத தொடக்கதுடன் ஒப்பிடும்போது இப்போது 55 ஆயிரம் ரூபாய் குறைந்துள்ளது. முழு விவரம்
Gold Price : மார்ச் மாதத்தில் தங்கம் விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம்.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் கடந்த ஒரு வாரமாக பெரும் ஏற்ற இறக்கங்கள் நிலவி வருகின்றன. குறிப்பாக, ராம நவமி விடுமுறைக்குப் பிந்தைய வர்த்தக நாட்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை அதன் லைப்டைம் உச்சத்தில் இருந்து கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது முதலீட்டாளர்களையும் பொதுமக்களையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
வெள்ளி விலையைப் பொறுத்தவரை, கடந்த வார வர்த்தகத்தில் கலவையான சூழல் நிலவியது. வாரத்தின் தொடக்கத்தில் விலை சற்று உயர்ந்தாலும், வார இறுதியில் கணிசமான சரிவைக் கண்டது. மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் தரவுகளின்படி, வெள்ளி விலை ஒரு கிலோ ரூ.2,27,750 என்ற அளவில் நிலைபெற்றது.
ஆனாலும், வெள்ளியின் வரலாற்று உச்ச விலையான ரூ.4,39,337- உடன் ஒப்பிடும்போது, தற்போது ஒரு கிலோ வெள்ளி சுமார் ரூ.2,11,587 வரை மலிவாகக் கிடைக்கிறது. ஒரு வார கால இடைவெளியில் மட்டும் வெள்ளியின் விலையில் கிலோவுக்கு ரூ.10,717 வரை சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
தங்கத்தின் விலையும் அதன் உச்சத்தில் இருந்து வெகுவாகக் குறைந்து காணப்படுகிறது. கடந்த மார்ச் 20-ஆம் தேதி நிலவரப்படி 10 கிராம் தங்கம் ரூ.1,47,987 ஆக இருந்தது, வார இறுதியில் அது ரூ.1,47,270 ஆகக் குறைந்தது. இதன் மூலம் கடந்த நான்கு வர்த்தக நாட்களில் மட்டும் 10 கிராம் தங்கத்தின் விலையில் ரூ.717 சரிந்துள்ளது.
முக்கியமாக, தங்கத்தின் வாழ்நாள் உச்ச விலையான ரூ.2,02,984- உடன் ஒப்பிடும்போது, தற்போது தங்கம் 10 கிராமுக்கு ரூ.55,714 வரை மலிவாகக் கிடைக்கிறது. இது நகை வாங்குவோருக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாகக் கருதப்படுகிறது.
24 கேரட் தூய தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு ரூ.1,42,942 ஆக உள்ளது. 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம் பெரும்பாலானோர் நகை செய்யப் பயன்படுத்தும் இந்தத் தங்கம் 10 கிராமுக்கு ரூ.1,39,510 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
20 கேரட் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு ரூ.1,27,220 ஆகும். 18 கேரட் தங்கம் 10 கிராமுக்கு ரூ.1,15,780 என விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 14 கேரட் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு ரூ.92,220 ஆக உள்ளது. ஒரு கிலோ வெள்ளியின் தற்போதைய சந்தை விலை ₹2,21,647 ஆகும்.
மேலே குறிப்பிட்டுள்ள விலைகள் அனைத்தும் சந்தை நிலவரப்படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட அடிப்படை விலைகளாகும். நீங்கள் நகைக்கடைகளில் ஆபரணங்களாக வாங்கும்போது, இந்த விலையுடன் கூடுதலாக 3 சதவீத ஜிஎஸ்டி மற்றும் கடையைப் பொறுத்து மாறுபடும் செய்கூலி மற்றும் சேதாரம் ஆகியவையும் சேர்க்கப்படும். இதனால் இறுதி விலையில் சற்று மாற்றம் இருக்கும்.