தங்கம் விலை குறைவு! விலை ஏறினாலும் கவலைப்படாம வாங்கவும் - ஏன் தெரியுமா?

Gold Price | தங்கம் இந்த ஆண்டில் விலை ஏறினாலும் ஏன் வாங்க வேண்டும்? என்பதற்கான காரணங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
Gold Price | வாரத்தின் தொடக்க நாளான திங்கட்கிழமை இன்று (மார்ச் 9, 2026) தங்கம் விலை சவரனுக்கு 800 ரூபாய் வரை குறைந்து 1,19,600 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. எனவே, இன்று தங்கம் வாங்குவதற்கு உகந்த நாள். அதேநேரத்தில் விலை ஏறினாலும், இந்த ஆண்டு தங்கம் வாங்க வேண்டும். ஏனென்றால், தங்கம் விலை இனி குறைய வாய்ப்பில்லை.
கடந்த 60 ஆண்டுகள் தங்க வரலாற்றைப் பார்த்தால் 2,50,000 விழுக்காடு லாபத்தை கொடுத்திருக்கிறது. இனி வரும் காலங்களிலும் தங்கம் விலை ஏறுவதற்கே வாய்ப்புகள் அதிகம். விலை குறையும் என நீங்கள் காத்திருந்தால் கூடுதல் விலை கொடுத்தே தங்கம் வாங்க வேண்டியிருக்கும். தங்கம் விலை ஏன் இன்னும் அதிகரிக்கும், எவ்வளவு விலை வரை உயருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
1. பணவீக்கத்துக்கு பாதுகாப்பு - பணத்தின் மதிப்பு காலப்போக்கில் குறையலாம், ஆனால் தங்கத்தின் மதிப்பு எப்போதும் நிலைத்து நிற்கும். பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் போது, காகிதப் பணத்தின் வாங்கும் திறன் குறையும். அந்தச் சூழலில் உங்கள் சேமிப்பைப் பாதுகாக்கும் ஒரே கருவியாகத் தங்கம் உள்ளது. இப்போதும் தங்கம் வாங்குவது, உங்கள் எதிர்காலப் பணத்தின் மதிப்பைத் தக்கவைக்க உதவும்.
2. நீண்ட கால முதலீடு - தங்கத்தை வெறும் நகையாகப் பார்க்காமல் ஒரு முதலீடாகப் பார்த்தால், கடந்த 10 அல்லது 20 ஆண்டுகளில் தங்கம் கொடுத்த வருமானம் மற்ற எந்தச் சேமிப்புத் திட்டத்தையும் விட அதிகம். இன்று நீங்கள் விலை அதிகம் என்று நினைக்கும் விலை, இன்னும் 5 ஆண்டுகளில் மிகக் குறைவான விலையாகத் தெரியக்கூடும். எனவே, நீண்ட கால நோக்கில் வாங்குபவர்களுக்குத் தற்போதைய விலை ஒரு பெரிய பிரச்சனையில்லை
3. சர்வதேச பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மை - உலக அளவில் போர் பதற்றங்கள், டாலர் மதிப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் பங்குச் சந்தையில் நிலவும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் காரணமாக முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான புகலிடமாகத் தங்கத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள்.
இதனால் சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்திற்கான தேவை அதிகரித்துக்கொண்டே இருக்கிறது. தேவை அதிகரிக்கும் போது விலை குறைய வாய்ப்பு மிகக் குறைவு என்பதால், இப்போது வாங்குவது பாதுகாப்பானது.
4. ரூபாய் சராசரி செலவு முறை - விலை குறையும் என்று காத்திருந்து மொத்தமாக வாங்குவதை விட, விலையேற்றத்தின் போதும் சிறு சிறு பகுதிகளாகத் தங்கம் வாங்குவது சிறந்தது. உதாரணமாக, ஒரு சவரன் வாங்குவதற்குப் பதில், ஒவ்வொரு மாதமும் 1 அல்லது 2 கிராம் தங்கம் வாங்கலாம். இது "சராசரி விலை" அடிப்படையில் நீண்ட காலத்தில் உங்களுக்கு லாபத்தைத் தரும்.
டிஜிட்டல் தங்கம், கோல்டு இடிஎப் : நீங்கள் செய்கூலி, சேதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக் கவலை இல்லாமல் முதலீடு செய்ய விரும்பினால், அரசு வழங்கும் தங்கப் பத்திரங்கள் அல்லது டிஜிட்டல் தங்கத்தில் முதலீடு செய்யலாம். இதற்கு வட்டியும் கிடைக்கும்.
பழைய தங்கம்: உங்களிடம் பழைய தேவையற்ற தங்க நகைகள் இருந்தால், அதை இப்போதைய அதிக விலையில் விற்றுவிட்டு அல்லது மாற்றீடு செய்து புதிய முதலீடாக மாற்ற இது சரியான தருணம்.
நீங்கள் திருமணத் தேவைக்காகவோ அல்லது 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலான முதலீட்டு நோக்கத்துடன் இருந்தால், விலை குறையும் வரை காத்திருக்காமல் இப்போதே உங்கள் வசதிக்கேற்பச் சிறுகச் சிறுக வாங்கத் தொடங்கலாம்.