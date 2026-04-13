  • வாரத்தின் முதல்நாளில் தடாலடியாக சரிந்த தங்கம் விலை! பின்னணியில் 3 முக்கிய காரணங்கள் இதோ!

வாரத்தின் முதல்நாளில் தடாலடியாக சரிந்த தங்கம் விலை! பின்னணியில் 3 முக்கிய காரணங்கள் இதோ!

Gold Price : தங்கம் விலை திடீரென குறைய மூன்று முக்கிய காரணங்களைப் இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்

 

Gold Price : வாரத்தின் முதல் நாளிலேயே குறைந்த தங்கம் விலை, இதற்கான மூன்று முக்கிய காரணங்களை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

 
Gold Price : கடந்த சில வாரங்களாகவே தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் இருந்த நிலையில், நடுத்தர மக்கள் நகை வாங்குவதையே தள்ளிப்போடும் சூழல் உருவானது. ஆனால், தங்கம் விலை விரைவில் குறைய வாய்ப்புள்ளது என நாம் ஏற்கனவே கணித்து செய்தியாக வெளியிட்டிருந்தோம். நமது கணிப்பைச் சரியாக மெய்ப்பிக்கும் விதமாகவே, தங்கம் விலை தற்போது தொடர்ந்து சரிவைக் கண்டு வருகிறது.  

இன்று ஏப்ரல் 13 சென்னையில் தங்கம் விலை தடாலடியாகக் குறைந்து, நகை வாங்கக் காத்திருப்போருக்குப் பெரும் ஆசுவாசத்தைக் கொடுத்துள்ளது.  

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம் (Today Gold Rate in Chennai): சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ. 14,060-க்கும், ஒரு சவரன் (8 கிராம்) ரூ. 1,12,480க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த சில நாட்களில் மட்டும் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ஆயிரத்திற்கும் மேல் சரிந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.  

அதேபோல, வெள்ளி விலையும் கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து, இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,60,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.  

தங்கம் விலை திடீரென சரியக் காரணம் என்ன? பலருக்கும் கேள்வி எழும். சர்வதேச பொருளாதார சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள திடீர் மாற்றங்களே இந்த விலை வீழ்ச்சிக்குக் காரணம்.   

1. அமெரிக்க - ஈரான் போர் நிறுத்த அறிவிப்பு: சர்வதேச அளவில் தங்கம் விலை வரலாறு காணாத உச்சத்தைத் தொட முக்கியக் காரணமாக இருந்தது அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போர் பதற்றம்தான். போர் மூண்டால் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடையும் எனப் பயந்து பலரும் தங்கத்தை பாதுகாப்பான முதலீடாகக் கருதி வாங்கி குவித்தனர்.   

ஆனால், ஈரான் மீதான தாக்குதலை இரு வாரங்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார். இந்தப் போர் நிறுத்த அறிவிப்பால் உலக அளவிலான பதற்றம் தணிந்து, தங்கத்தின் மீதான முதலீட்டு மோகம் சற்றுக் குறைந்துள்ளது.  

2. கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்பட்ட பெரும் சரிவு: போர் பதற்றம் குறைந்ததன் நேரடி எதிரொலியாகக் கச்சா எண்ணெய் விலை தடாலடியாக 15% வரை சரிந்துள்ளது. சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை 100 டாலருக்கு கீழ் சென்றதால், பணவீக்கம் குறித்த அச்சம் முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் பெருமளவு குறைந்துள்ளது. பணவீக்கம் கட்டுக்குள் வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பு, தங்கம் விலையைச் சரிவை நோக்கித் தள்ளியுள்ளது.  

3. பங்குச்சந்தைகளை நோக்கிய முதலீட்டாளர்களின் நகர்வு: தங்கம் என்பது எப்போதும் ஒரு 'பாதுகாப்பான முதலீடு'. உலகளவில் போர் மேகங்கள் சூழ்ந்திருந்தபோது தங்கத்தை நோக்கி ஓடிய முதலீட்டாளர்கள், தற்போது நிலைமை சீரடைந்து வருவதால், தங்களது லாபத்தைப் பதிவு செய்துவிட்டு மீண்டும் ஈக்விட்டி எனப்படும் பங்குச்சந்தைகளை நோக்கித் திரும்பத் தொடங்கியுள்ளனர். முதலீடுகள் பங்குச்சந்தைகளை நோக்கித் திரும்புவதால் தங்கத்தின் தேவை குறைந்து விலை சரிந்துள்ளது.  

சர்வதேச அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள இந்தத் தற்காலிக அமைதி காரணமாகவே விலை குறைந்துள்ளது. இந்தச் சரிவு இன்னும் சில நாட்களுக்குத் தொடருமா அல்லது மீண்டும் உச்சம் தொடுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்தே பார்க்க வேண்டும்.   

எனினும், கடந்த சில வாரங்களில் இருந்த உச்ச விலையோடு ஒப்பிடுகையில், இது நகை வாங்குவோருக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த வாய்ப்பு என்பதில் மாற்றுக்கருத்தில்லை. திருமணத் தேவைக்காக நகை வாங்கக் காத்திருப்பவர்கள் இந்த விலை சரிவைப் பயன்படுத்திக் கொள்வது புத்திசாலித்தனம்.  

Gold price gold rate chennai Gold Rate Today gold prediction Gold price news Tamil

