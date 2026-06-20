/தொடர்ந்து சரியும் தங்கம் விலை.. இனியும் குறையுமா? ஆனந்த் சீனிவாசன் சொல்வது என்ன?

தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த நிலையில், கடந்த 4 நாட்களாக தொடர்ந்து விலை குறைந்து வருகிறது. இதற்கு முக்கிய காரணம் ஈரான் மீதான போரை அமெரிக்கா நிறுத்தி இருப்பது தான். இந்த சூழலில், தங்கத்தின் இந்த வீழ்ச்சி தொடர்ந்து இருக்குமா? அல்லது மீண்டும் உயர வாய்ப்புள்ளதா என்ற சந்தேகம் மக்கள் மத்தியில் உள்ளது. இந்த நிலையில், தங்கத்தின் வீழ்ச்சி குறித்து ஆனந்த் சீனிவாசன் விளக்கமாக பேசி இருக்கிறார்.
யூடியூப் சேனலில் பேசிய அவர், தங்கம் விலை தற்போது குறைந்துள்ளது. இது ஏற்கனவே எதிர்பார்த்ததுதான். அமெரிக்காவின் பொருளாதார நிபுணர் கெவின் வார்ஷ் தெரிவித்த கருத்துகளின் ரியாக்ஷன் காரணமாகவே இந்த விலை வீழ்ச்சி எதிரொலித்துள்ளது.
தங்கத்தின் விலை ரூ. 13,570க்கு வந்துள்ளது. ஆனால் உண்மையான தங்கம் விலை ரூ. 12,500 ஆகும். அதாவது நீங்கள் துபாய் சென்று பார்த்தால், அங்கே தங்கம் விலை ரூ. 12,500க்கு கீழ் தான் இருக்கும்.
ஆனால் இந்திய சந்தையில் ரூபாயின் மதிப்பை ஏற்றி பிடித்து வைத்துள்ளதால் இங்கு அந்த அளவிற்கான விலை வீழ்ச்சி இன்னும் முழுமையாக தெரியவில்லை என கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ஜேபி மார்கன் நிறுவனத்தின் தங்க விலை கணிப்புக்கு மறுப்பு தெரிவித்தார். அதாவது அந்நிறுவனம் 2026 ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் தங்கம் விலை ரூ. 6000க்கு உயரும் என கணித்திருக்கிறது. இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்த ஆனந்த் சீனிவாசன், இவர்களின் கணிப்பின்படி விலை அவ்வளவு தூரம் போகாது. ஏனென்றால் அமெரிக்காவின் வட்டி விகிதங்கள் குறைந்தால் மட்டுமே தங்கம் விலை ஏறும். ஆனால் , 2026ல் அமெரிக்காவில் வட்டி வகிதங்கள் உயரவே வாய்ப்புள்ளது என்றார்.
மேலும், தற்போது சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை ஒரு கிலோவிற்கு 10 லட்சம் வரை குறைந்துள்ளதால், இந்த வீழ்ச்சியை பயன்படுத்தி மக்கள் தங்கம் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள் என்று ஆனந்த் சீனிவாசன் கூறினார்.