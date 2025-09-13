English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

10 கிராம் தங்கத்தின் விலை வெறும் ரூ.79 தானா? அப்படியா..!

Gold Price In India From Rs.79: தங்கம் என்றாலே தமிழர்களின் வாழ்வில் அன்பும் முதலீட்டும் கலந்து இருக்கும் ஒரு செல்வம். ஆனால் 1955ல் 79 ரூபாய் இருந்த 10 கிராம் தங்கம் இன்று எவ்வளவு உயர்ந்திருக்கும் தெரியுமா?

Gold Price In India From Rs.79: தங்கத்தின் விலை ஆண்டாண்டு வளர்ந்து, சாதனை உயர்வை தொட்டிருக்கிறது. 1955 முதல் 2025 வரை நடந்த தங்க விலையின் பயணம் ஆச்சரியமூட்டும் வரலாற்றை வெளிக்கொள்கிறது.
1955 to 1970: 1955ல் 79 ரூபாய் மட்டுமே இருந்த தங்கம், 1960ல் 111 ரூபாய்க்கு உயர்ந்தது. 1970க்கு வந்தபோது, 10 கிராம் தங்கம் 184 ரூபாய் மதிப்பாகியது.

1980: 1980ல் தங்கத்தின் விலை திடீரென அதிகரித்தது. 10 கிராம் தங்கம் ரூ.1330-க்கு சென்றது. இது அந்தக் காலத்தில் ஒரு சாதனை உயர்வாகக் கருதப்பட்டது.

1990: 1990க்கு வந்தபோது, 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.3200 ஆனது. மக்களின் முதலீட்டு பழக்கங்கள் தங்கத்துக்கு திரும்பியது. திருமண நகைகள் வாங்கும் போது அதிக செலவு ஏற்பட்டது.

2000 & 2005: 2000ல் 4400 ரூபாய்க்கு சென்ற தங்கம், 2005ல் 7000 ரூபாய்க்கு உயர்ந்தது. 5 ஆண்டுகளில் விலை மிக வேகமாக ஏறி, சேமிப்பு மற்றும் முதலீட்டிற்கு தங்கம் முக்கியமானதாகியது.

2010 & 2015: 2010ல் 18500 ரூபாய்க்கு சென்ற தங்கம், 2015ல் 26343 ரூபாய்க்கு உயர்ந்தது. அந்தக் காலத்தில் உலக பொருளாதார மாற்றங்கள் தங்க விலையை அதிகரிக்கச் செய்தது.

2020 to 2023: 2020ல் தங்க விலை 48651 ரூபாய். 2022ல் 56100, 2023ல் 61100 ரூபாயாக உயர்ந்தது. இந்த 3 ஆண்டுகளில் தங்கத்தின் மதிப்பு தொடர்ந்து உயரும் போக்கு காட்டியது.

2024 & 2025: 2024ல் தங்கம் 74100 ரூபாயை எட்டியது. 2025க்கு 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை 1,13,000 ரூபாயை கடந்துவிட்டது. இது தங்கத்தின் மிகப்பெரிய சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது.

