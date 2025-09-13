10 கிராம் தங்கத்தின் விலை வெறும் ரூ.79 தானா? அப்படியா..!

Gold Price In India From Rs.79: தங்கம் என்றாலே தமிழர்களின் வாழ்வில் அன்பும் முதலீட்டும் கலந்து இருக்கும் ஒரு செல்வம். ஆனால் 1955ல் 79 ரூபாய் இருந்த 10 கிராம் தங்கம் இன்று எவ்வளவு உயர்ந்திருக்கும் தெரியுமா?
Gold Price In India From Rs.79: தங்கத்தின் விலை ஆண்டாண்டு வளர்ந்து, சாதனை உயர்வை தொட்டிருக்கிறது. 1955 முதல் 2025 வரை நடந்த தங்க விலையின் பயணம் ஆச்சரியமூட்டும் வரலாற்றை வெளிக்கொள்கிறது.
1955 to 1970: 1955ல் 79 ரூபாய் மட்டுமே இருந்த தங்கம், 1960ல் 111 ரூபாய்க்கு உயர்ந்தது. 1970க்கு வந்தபோது, 10 கிராம் தங்கம் 184 ரூபாய் மதிப்பாகியது.
1980: 1980ல் தங்கத்தின் விலை திடீரென அதிகரித்தது. 10 கிராம் தங்கம் ரூ.1330-க்கு சென்றது. இது அந்தக் காலத்தில் ஒரு சாதனை உயர்வாகக் கருதப்பட்டது.
1990: 1990க்கு வந்தபோது, 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.3200 ஆனது. மக்களின் முதலீட்டு பழக்கங்கள் தங்கத்துக்கு திரும்பியது. திருமண நகைகள் வாங்கும் போது அதிக செலவு ஏற்பட்டது.
2000 & 2005: 2000ல் 4400 ரூபாய்க்கு சென்ற தங்கம், 2005ல் 7000 ரூபாய்க்கு உயர்ந்தது. 5 ஆண்டுகளில் விலை மிக வேகமாக ஏறி, சேமிப்பு மற்றும் முதலீட்டிற்கு தங்கம் முக்கியமானதாகியது.
2010 & 2015: 2010ல் 18500 ரூபாய்க்கு சென்ற தங்கம், 2015ல் 26343 ரூபாய்க்கு உயர்ந்தது. அந்தக் காலத்தில் உலக பொருளாதார மாற்றங்கள் தங்க விலையை அதிகரிக்கச் செய்தது.
2020 to 2023: 2020ல் தங்க விலை 48651 ரூபாய். 2022ல் 56100, 2023ல் 61100 ரூபாயாக உயர்ந்தது. இந்த 3 ஆண்டுகளில் தங்கத்தின் மதிப்பு தொடர்ந்து உயரும் போக்கு காட்டியது.
2024 & 2025: 2024ல் தங்கம் 74100 ரூபாயை எட்டியது. 2025க்கு 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை 1,13,000 ரூபாயை கடந்துவிட்டது. இது தங்கத்தின் மிகப்பெரிய சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது.