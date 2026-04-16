தங்கம் விலையில் விரைவில் நடக்கப்போகும் மாயாஜாலம்! யாருக்கு லாபம் தெரியுமா?

gold price : தங்கம் விலையில் விரைவில் நடக்கப்போகும் மாயாஜாலம் குறித்த அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
gold price : தங்கம் விலை மாயாஜாலம் குறித்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட். நகைப்பிரியர்களுக்கான குட் நியூஸ்
வீட்டு விசேஷங்கள் முதல் முதலீடு வரை தமிழர்களின் வாழ்வோடு பின்னிப்பிணைந்த தங்கம், தற்போது ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த காலகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. 2026-ஆம் ஆண்டின் இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில், தங்கத்தின் விலை முன்னெப்போதும் இல்லாத உச்சங்களைத் தொட்டு வருவதோடு, வருங்காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய 'மாயாஜால' மாற்றத்திற்குத் தயாராகி வருகிறது.
இன்று, ஏப்ரல் 16, 2026 நிலவரப்படி, சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை (22 காரட்) ஒரு கிராம் ரூ. 14,321 என்ற அளவிலும், ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ. 1,14,568 என்ற பிரம்மாண்ட விலையிலும் வர்த்தகமாகிறது. தூய தங்கம் (24 காரட்) ஒரு கிராம் ரூ. 15,623-ஐ எட்டியுள்ளது. கடந்த சில வாரங்களாகவே தங்கம் விலை ஏறுமுகமாகவே இருந்து வருவது நடுத்தர வர்க்கத்தினரிடையே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
உலகளாவிய நிச்சயமற்ற சூழல்: அமெரிக்காவின் பெடரல் ரிசர்வ் வங்கி வட்டி விகிதங்களில் எடுக்கப்போகும் முடிவுகள் மற்றும் சர்வதேச அரசியல் சூழல்கள் முதலீட்டாளர்களைத் தங்கத்தின் பக்கம் ஈர்க்கின்றன.
மத்திய வங்கிகளின் கொள்முதல்: இந்தியா மற்றும் சீனா போன்ற நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் தங்கத்தைத் தொடர்ந்து கையிருப்பில் சேர்த்து வருவது அதன் மதிப்பை உயர்த்துகிறது.
ரூபாயின் மதிப்பு: சர்வதேச சந்தையில் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பில் ஏற்படும் சரிவும் உள்நாட்டுச் சந்தையில் தங்கத்தின் விலையை அதிகரிக்கிறது.
மாயாஜாலம் எப்போது? என்றால், நிபுணர்களின் ஆய்வின்படி, 2026-ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் தங்கம் விலையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சில சர்வதேச வங்கிகளின் கணிப்புப்படி, தங்கம் விலை சர்வதேச சந்தையில் ஒரு அவுன்ஸ் 5,000 டாலர் முதல் 6,000 டாலர் வரை உயரக்கூடும். இது இந்தியச் சந்தையில் 10 கிராம் தங்கம் (24 காரட்) ரூ. 1,70,000 முதல் ரூ. 2,00,000 வரை செல்ல வழிவகுக்கும்.
ஆனால், இந்த உயர்விற்கு இடையே ஒரு 'மாயாஜால' சரிவும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் திருமண சீசன் முடிந்து தேவை குறையும்போது, சிறிய அளவிலான விலை சரிவு ஏற்படலாம். இதுவே தங்கம் வாங்கக் காத்திருப்பவர்களுக்குக் கிடைத்த பொன்னான வாய்ப்பாக அமையும்.
நீண்ட கால முதலீட்டாளர்கள்: கடந்த 5 அல்லது 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தங்கம் வாங்கி வைத்தவர்களுக்கு, இப்போது விற்கவோ அல்லது மாற்றவோ செய்தால் பல மடங்கு லாபம் கிடைக்கும்.
டிஜிட்டல் கோல்டு முதலீட்டாளர்கள்: செய்கூலி, சேதாரம் போன்ற கவலைகள் இல்லாததால், தங்கப் பத்திரங்கள் மற்றும் ஈ.டி.எஃப்களில் முதலீடு செய்தவர்கள் முழு லாபத்தையும் அனுபவிப்பார்கள்.
நீங்கள் ஒரு திருமண விசேஷத்திற்காகத் தங்கம் வாங்கத் திட்டமிட்டிருந்தால், விலை சற்று குறையும் நாட்களுக்காகக் காத்திருந்து வாங்குவது புத்திசாலித்தனம். ஆனால், முதலீடு என்று வரும்போது, ஒவ்வொரு முறை விலை குறையும்போதும் சிறுகச் சிறுகச் சேமிப்பதே 'மாயாஜால' லாபத்தைப் பெற்றுத் தரும்.