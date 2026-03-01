Gold price : தங்கம் விலை அதிரடி: ரூ.2 லட்சத்தை நெருங்கும் தங்கம்! நாளை காலை சந்தையில் காத்திருக்கும் சுனாமி!

Gold price : திங்கட்கிழமை ரூ.2 லட்சம் வரை தங்கம் விலை எட்டப்போகிறது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
Gold price : இந்திய வரலாற்றில் காணாத தங்கம் விலை உயர்வு அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் நடக்கப்போகிறது. முழு விவரம்
Gold price : அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல், பிப்ரவரி 28, 2026 அன்று தொடங்கியுள்ள 'ஆபரேஷன் ரோரிங் லயன்' வெறும் ராணுவ நடவடிக்கை மட்டுமல்ல, இது உலகளாவிய எரிசக்தி விநியோகத்தையே முடக்கும் ஒரு செயலாக உருவெடுத்துள்ளது.
ஈரான் மீது இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா நடத்திய ஏவுகணை தாக்குதல்களால் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி (Strait of Hormuz) வழியே நடக்கும் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகின் 20% கச்சா எண்ணெய் இந்த ஜலசந்தி வழியாகவே செல்கிறது. இது முடக்கப்பட்டால், சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் ஒரு பேரல் $150 முதல் $180 வரை உயரக்கூடும்.
இதன் நேரடி விளைவாக இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை விண்ணைத் தொடும். எரிபொருள் விலை உயர்வால் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்ந்து, பணவீக்கம் (Inflation) கட்டுக்கடங்காமல் போகும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
நாளை திங்கட்கிழமை இந்திய பங்குச்சந்தை ஒரு மிகப்பெரிய சரிவைச் சந்திக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. போர் காலங்களில் முதலீட்டாளர்கள் ஆபத்தான பங்குகளைத் தவிர்த்து, பாதுகாப்பான முதலீடாகக் கருதப்படும் தங்கம் மற்றும் அமெரிக்க டாலரை நோக்கி ஓடுவார்கள். இதனால் இந்திய பங்குச்சந்தையில் இருந்து அந்நிய முதலீடுகள் ஒட்டுமொத்தமாக வெளியேற வாய்ப்புள்ளது.
குறிப்பாக பெயிண்ட் நிறுவனங்கள், ஏவியேஷன் (விமானம்), மற்றும் லாஜிஸ்டிக்ஸ் துறை சார்ந்த பங்குகள் 10% முதல் 15% வரை ஒரே நாளில் வீழ்ச்சியடையக்கூடும். தங்கம் எப்போதும் போர்க்காலங்களில் ஒரு காப்பீடு போல செயல்படும். சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் ஒரு அவுன்ஸ் $5,300-ஐத் தாண்டினால், இந்தியாவில் அதன் தாக்கம் அதிர்ச்சிகரமானதாக இருக்கும்.
சென்னை போன்ற நகரங்களில் 10 கிராம் தங்கம் ரூ.1.73 லட்சத்தை எட்டியுள்ளது. திங்கட்கிழமை காலை சந்தை தொடங்கும் போது, இது நேரடியாக ரூ.1.85 லட்சம் முதல் ரூ.2 லட்சம் வரை உயர வாய்ப்பு மிக அதிகம். ஒரே நாளில் ரூ.20,000 முதல் ரூ.25,000 வரை உயருவது இந்திய வரலாற்றில் இதுவே முதல் முறையாக இருக்கும்.
வெள்ளி விலை அதிரடி: தொழில்துறை தேவைகள் மற்றும் முதலீட்டு நோக்கம் காரணமாக வெள்ளியின் விலை 1 கிலோ ₹3 லட்சம் என்ற இலக்கை நோக்கி வேகமாக நகர்கிறது. அடுத்த 24 மணிநேரத்தில் இதில் ரூ.40,000 வரை கூடுதல் உயர்வு ஏற்படலாம்.
நிபுணர்களின் கணிப்புப்படி, இது வெறும் ஆரம்பம் மட்டுமே. போர் நீண்ட நாட்களுக்குத் தொடர்ந்தால், தங்கம் விலை ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களின் எட்டாக்கனியாக மாறிவிடும்.
இந்தியாவில் தற்போது திருமண சீசன் மற்றும் ஹோலி பண்டிகை காலம் என்பதால், நகைகளுக்கான தேவை உச்சத்தில் உள்ளது. விலை மேலும் உயரும் முன் இப்போது இருப்பை உறுதி செய்து கொள்வதே புத்திசாலித்தனம்.