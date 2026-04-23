2030ல் ஒரு சவரன் தங்கம் எவ்வளவு இருக்கும்? ஜே.பி. மோர்கனின் பகீர் கணிப்பு

Gold Price : தங்கம் விலை உயர்வு குறித்த ஜே.பி. மோர்கனின் கணிப்பு இப்போது வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 
தங்கம் வாங்குவது என்பது இந்தியர்களின் கலாச்சாரத்தோடு கலந்த ஒன்று. ஆனால், தற்போதைய தங்கத்தின் விலை உயர்வைப் பார்த்தால் சாமானிய மக்களுக்கு அது எட்டாக்கனியாக மாறிவிடுமோ என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது. சர்வதேச நிதி நிறுவனமான ஜே.பி. மோர்கன் வெளியிட்டுள்ள தங்கத்தின் விலை குறித்த கணிப்புகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு உற்சாகத்தையும், சாமானியர்களுக்கு அதிர்ச்சியையும் அளித்துள்ளன.  

மார்ச் 2025 முதல் மார்ச் 2026 வரை கணக்கிட்டுப் பார்த்தால், தங்கத்தின் விலை சுமார் 47 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் நிச்சயமற்ற சூழல் மற்றும் பணவீக்கத்தின் பிடியில் இருந்து தங்கள் சொத்துக்களைக் காக்க முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தை ஒரு 'பாதுகாப்பான புகலிடமாக' கருதுவதே இந்த அதிரடி உயர்வுக்குக் காரணமாகும்.  

யாகூ பெர்சனல் ஃபைனான்ஸ் அறிக்கையின்படி, கடந்த 10 ஆண்டுகளில் தங்கத்தின் மதிப்பு நான்கு மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. 2016ல் ஒரு ட்ராய் அவுன்ஸ் தங்கம் சுமார் $1,250 ஆக இருந்தது. 2025 இறுதியில் இது $4,318 என்ற எல்லையைத் தாண்டியது.  

உதாரணத்திற்கு, 2016ல் ஒருவர் ரூ.8.5 லட்சத்தை தங்கத்தில் முதலீடு செய்திருந்தால், இன்று அதன் மதிப்பு ரூ.29 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக இருக்கும். அசலை விட லாபமே பல மடங்கு அதிகம் என்பதை இது காட்டுகிறது.  

தங்கத்தின் வரலாற்றிலேயே 2026 ஜனவரி 28 ஒரு மறக்க முடியாத நாள். அன்று சர்வதேச சந்தையில் ஒரு ட்ராய் அவுன்ஸ் தங்கம் $5,589. இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.4.78 லட்சம் என்ற வரலாற்று உச்சத்தைத் தொட்டது. ஒரே வருடத்தில் 65 சதவீத விலை உயர்வு என்பது சந்தை வரலாற்றிலேயே மிக அரிதான நிகழ்வாகும்.  

விலை உயர்விற்கான முக்கிய காரணங்கள் என்று பார்த்தால், கொரோனா பாதிப்பு. 2020க்குப் பிறகு உலகப் பொருளாதாரம் சந்தித்த தடுமாற்றம் முதலீட்டாளர்களைத் தங்கத்தை நோக்கித் திருப்பியது. அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு சரிவதாலும், சர்வதேச வர்த்தகப் போர்களாலும் தங்கத்தின் மவுசு கூடியுள்ளது.  

உலக நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் அதிக அளவில் தங்கத்தை இருப்பு வைக்கத் தொடங்கியுள்ளதும் விலை உயர்வுக்குத் தீயாக மாறியுள்ளது. உக்ரைன் மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் போர்ச் சூழல் உலகப் பொருளாதாரத்தில் ஒருவித அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

ஜே.பி. மோர்கன் மற்றும் மார்னிங்ஸ்டார் போன்ற நிறுவனங்களின் கருத்துப்படி, 2026லும் தங்கத்தின் மவுசு குறையாது. தற்போதைய கணிப்புகளின்படி, 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் ஒரு ட்ராய் அவுன்ஸ் தங்கம் $5,000 (சுமார் ரூ.4.28 லட்சம்) என்ற அளவில் நிலைபெறக்கூடும். உலக அரசியல் சூழலில் அமைதி திரும்பினால் மட்டுமே இதில் சிறிய மாற்றம் இருக்கும்; இல்லையெனில் தங்கம் தொடர்ந்து சாமானியர்களின் பாக்கெட்டைப் பதம் பார்க்கும்.  

பங்குச் சந்தை அல்லது பத்திரங்களைப் போல தங்கம் மாதந்திர வட்டியையோ லாபத்தையோ தராது. ஆனால், ஒரு பொருளாதார நெருக்கடி வரும்போது உங்கள் சொத்து மதிப்பைக் காப்பாற்றும் ஒரே கருவி தங்கம் மட்டுமே. நீண்ட கால அடிப்படையில் தங்கம் ஒரு சிறந்த ரகசிய சொத்தாக  கருதப்படுகிறது.  

தற்காலிகமாக விலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கலாம். ஆனால், எதிர்காலப் பொருளாதாரப் பாதுகாப்பிற்குத் தங்கம் ஒரு நம்பகமான முதலீடு. எனவே, உங்கள் சேமிப்பின் ஒரு பகுதியைத் தங்கத்தில் முதலீடு செய்வது உங்கள் நிதி எதிர்காலத்திற்குப் பலம் சேர்க்கும்.  

