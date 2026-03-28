ஏப்ரல் மாதம் தங்க விலை இறங்குமா? நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்

Gold Price : தங்கம் விலையில் ஏப்ரல் மாதம் நடக்கப்போகும் முக்கிய மாற்றம் குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 
மார்ச் மாதம் தங்கம் கடும் ஏற்ற இறக்கங்களைச் சந்தித்த நிலையில், ஏப்ரல் மாதத்திற்கான எதிர்பார்ப்பு முதலீட்டாளர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. சர்வதேச அரசியல் சூழல், வட்டி விகித மாற்றங்கள் மற்றும் டாலரின் மதிப்பு ஆகியன விலையைத் தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணிகளாக உள்ளன.  

அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதங்கள் 3.5–3.75% என்ற அளவில் நீடிக்கின்றன. வட்டி குறைக்கப்பட்டால் தங்கம் விலை உயரும், மாறாக வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்பட்டால் தங்கத்தின் மீதான ஈர்ப்பு குறையும்.  

அமெரிக்க டாலர் வலுவடைந்தால் சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை அதிகரிக்கும். பணவீக்கத்திற்கு எதிரான பாதுகாப்பாக தங்கம் கருதப்பட்டாலும், டாலரின் வலிமை அதனை அவ்வப்போது கட்டுப்படுத்துகிறது.  

மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் பதற்றங்கள் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு ஆகியவை மறைமுகமாகத் தங்கத்தின் விலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.  

10 கிராம் தங்கம் ரூ.1.55 லட்சம் முதல் ரூ.1.7 லட்சம் வரை இருக்கும் எனத் தெரிகிறது. கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் 2026 இறுதிக்குள் தங்கம் ஒரு அவுன்ஸ் $5,400 வரை செல்லும் எனக் கணிக்கின்றன. இது இந்திய சந்தையில் 10 கிராம் தங்கம் ரூ.1.9 லட்சம் முதல் ரூ.2 லட்சம் வரை உயர வாய்ப்புள்ளதைக் காட்டுகிறது.  

நீங்கள் நீண்ட கால அடிப்படையில் முதலீடு செய்ய நினைப்பவர் என்றால், ஏப்ரல் மாதம் ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமையும். சந்தையின் ஏற்ற இறக்கங்களைத் தவிர்க்க, தங்கம் அல்லது கோல்ட் ஃபண்டுகளில் மாதந்தோறும் குறிப்பிட்ட தொகையை முதலீடு செய்யும் முறையைப் பின்பற்றுவது சிறந்தது.  

பணவீக்கத்திலிருந்து உங்கள் சேமிப்பைப் பாதுகாக்க தங்கம் எப்போதும் ஒரு சிறந்த கருவியாகும். நீங்கள் குறுகிய காலத்தில் லாபம் ஈட்ட நினைப்பவர் என்றால், ஏப்ரல் மாதத்தின் பொருளாதாரத் தரவுகள் வெளியாகும் வரை காத்திருப்பது நல்லது.  

அமெரிக்க டாலர் தொடர்ந்து வலுவடைந்து வந்தால், தங்கம் விலையில் சிறிய சரிவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அந்த நேரத்தில் வாங்குவது அதிக லாபத்தைத் தரும். அதனால், ஏப்ரல் மாதத்தில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய காரணிகள் உள்ளன.  

பெடரல் வங்கி கூட்டங்கள், மத்திய வங்கிகளின் கொள்முதல், ரூபாய் மதிப்பு ஆகியவற்றை கவனிக்க வேண்டும். டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு குறைந்தால், உள்நாட்டுச் சந்தையில் தங்கம் விலை இன்னும் அதிகரிக்கக்கூடும்.  

